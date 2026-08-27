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27 AĞUSTOS 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Fenerbahçe, Fransa'dan Şampiyonlar Ligi biletiyle dönüyor

27 Ağustos 2026, Perşembe
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Olimpik Lyon'u 2-1 yenerek lig aşamasına yükseldi.

8. dakikada Fenerbahçe savunmadan çıkmakta zorlanınca Olimpik Lyonlu oyuncular meşin yuvarlağı kapıp soldan atağa katılan Fofana'yı topla buluşturdu. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Ederson uzanarak topu kornere çeldi.

19. dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Muric'in pasında topla buluşan Oğuz Aydın soldan ceza sahasına giren Brown'a pasını aktardı. Bu futbolcunun çaprazdan sert şutunda kaleci Greif son anda topu kornere gönderdi.

20. dakikada soldan kazanılan korner atışında topun başına Oğuz Aydın geçti. Bu futbolcunun kavisli ortasında top direkt kaleye yöneldi. Üst direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

24. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Oğuz Aydın'ın soldan ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Vedat Muric kafayı vurdu, top kaleci Greif'ten döndü. Muric kaleciden dönen topu yeniden önünde buldu. Bu futbolcunun yakın mesafeden sert şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.

28. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağdan kazanılan korner atışında topun başına geçen Greenwood uzak direğe ortaladı. Kale sahası içinde savunmadan önce kafayı vuran Archie Brown yakın mesafeden topu filelere gönderdi: 0-2.

35. dakikada Olimpik Lyon gole yaklaştı. Soldan kazanılan korner atışında Maitland-Niles kale sahasına ortaladı. Bu noktada yükselen Muric'in ters vuruşunda top yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

41. dakikada Maitland-Niles'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Morton bekletmeden çok sert vurdu, kaleci Ederson uzanarak gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

56. dakikara Fenerbahçe hızlı çıktı. Greenwood'un pasında savunmanın arkasına hareketlenen Guendouzi soldan atağa katılan Oğuz Aydın'ı topla buluşturdu. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez sert vurdu ancak top az farkla üstten dışarı çıktı.

58. dakikada Vedat Muric'in ara pasında soldan ceza sahasına giren Oğuz Aydın ceza yayı üzerindeki Guendouzi'yi topla buluşturdu. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Greif gole izin vermedi.

61. dakikada fark 1'e indi. Maitland-Niles'ın ceza sahası içi sol çaprazına ortasında boş pozisyonda topla buluşan Fofana'nın bekletmeden vuruşunda top uzak köşeden filelere gitti: 1-2.

68. dakikada Oğuz Aydın'ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Guendouzi kaleyi düşündü. Bu futbolcunun plase vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

71. dakikada Fofana'nın uzaktan şutunda Ederson'dan dönen top Brown'da kaldı. Athekame'nin müdahalesinde meşin yuvarlağı önünde bulan Boudache çaprazdan topu ağlara yolladı. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen hakem Maurizio Mariani, pozisyonun faul olduğunu belirterek golü iptal etti.

82. dakikada sol kanatta topla buluşan Nene, geriden atağa katılan Guendouzi'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Greif son anda gole engel oldu.

90. dakikada ceza yayı üzerinde topu alan Tolisso, sağdan ceza sahasına giren Boudache'ı gördü. Bu futbolcunun çaprazdan vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.

Fenerbahçe karşılaşmayı 2-1 kazandı.

AA

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