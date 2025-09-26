ABD tarafından vizesi iptal edildiği için New York’a gidemeyen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler’in (BM) 80. Genel Kurulu katılımcılarına telekonferansla hitap etti.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının derhal durdurulması ve insanî yardımların önkoşulsuz girmesine izin vermesi gerektiğini söyleyen Abbas, İsrail’in Gazze’de açlığı silah olarak kullanmasına son vermesini talep etti. İsrail’in bombardımanı altındaki Gazze Şeridi’nde altyapının yüzde 80’den fazlasının yerle bir edildiğini hatırlatan Abbas, İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarının insanlığa karşı işlenen savaş suçları olduğunu belirtti. Abbas, “Adalet sağlanmadığı sürece barış olmaz, Filistin de özgürlüğüne kavuşmadığı sürece o adalet sağlanmış olamaz” dedi. AA

Okunma Sayısı: 298

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.