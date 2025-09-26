"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 EYLÜL 2025 CUMA - YIL: 56

Rusya: İsrail'in hiçbir komşu ülkesi kendini güvende hissedemiyor

26 Eylül 2025, Cuma 16:45
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Gazze Şeridi'nde korkunç bir insani felaketin yaşandığını belirterek, "İsrail'in hiçbir komşu ülkesi kendini güvende hissedemiyor." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, ABD'nin New York şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında G20 Dışişleri Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Lavrov, BM'nin önemine işaret ederek, "BM Şartı'nda yer alan ilkelere uyulması, istisnasız tüm devletlerin barışçıl ve istikrarlı kalkınmasının anahtarı. Tüzüğün ilkelerine uyulmaması, sömürgeci hırsların bir tezahürü. Bu küresel istikrarsızlığın artmasına ve bölgesel çatışmaların çoğalmasına yol açıyor." şeklinde konuştu.

Afrika'daki krizlerin uzun zamandır çözülmediğine dikkati çeken Lavrov, Ukrayna krizinin de Batı tarafından kışkırtıldığını vurgulayarak, "NATO ve Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'nın eliyle ülkeme gerçek savaş açtı ve bu savaşa dahil oldu." dedi.

Lavrov, Orta Doğu'daki duruma ilişkin ise "Gazze'de yaşanan benzeri görülmemiş korkunç insani felaket, 65 bin kişinin hayatına mal oldu. Bölgede görev yapan BM çalışanları, ölen sayısının on kat daha fazla olduğunun tahmin edildiğini söylüyor. İsrail'in hiçbir komşu ülkesi, kendini güvende hissedemiyor." ifadelerini kullandı.

"G20 ekonomik konulara odaklanmalı"

Sergey Lavrov, BM Şartı'nı ihlal eden tek taraflı yaptırımların, tarife savaşlarının ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) normlarının ihlal edilmesinin küresel ekonomiye tehdit oluşturduğunu ve insan hayatını olumsuz etkilediğini anlattı.

BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) dünyadaki rolünün arttığını dile getiren Lavrov, bunun, çok kutuplu dünya düzeninin oluşmasına yol açtığını söyledi.

Bakan Lavrov, G20 kapsamında, Küresel Güney ve Doğu'nun Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankasındaki rolünün artırılmasını öngören anlaşmaların hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "G20'nin, BM ve BM Güvenlik Konseyinin yetkileri aleyhine askeri siyasi konuların çözüm sürecine karışmadan, ekonomik konulara odaklanması gerekiyor." diye konuştu.

AA

Okunma Sayısı: 151
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rusya: İsrail'in hiçbir komşu ülkesi kendini güvende hissedemiyor

    BM'de de protesto edilen Netanyahu boş salona konuştu

    UAEA: Güney Ukrayna Nükleer Santrali yakınında dron düştü

    UEFA, İsrail'e men cezasını görüşmek üzere toplanacak - "Soykırım temsilcileriyle adil oyun olamaz"

    Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı

    Bursa'nın ana barajlarında 12 günlük su kaldı

    Gazze'ye son 24 saatte 140'tan fazla hava saldırısı düzenlendi

    İsrail Yemen'e saldırdı: Ölü sayısı 9'a çıktı

    Microsoft'tan İsrail Savunma Bakanlığına kısıtlama

    "Onunla konuştum. Bu kadar yeter. Artık durma zamanı"

    Türkiye vatandaşlarını koruyacak mı? - İspanya ve İtalya Küresel Filoyu korumak için askerî gemi gönderdi

    Gazze, insanlığın imtihanıdır

    Gazze’de 15 bin hasta tahliye bekliyor - 4 bin çocuk ampute edildi

    İndirim aldatmacaları şekil değiştiriyor

    İİT, İspanya'ya taşınsın!

    Filistin için tutuklanan gençler serbest bırakılsın

    İtalya'dan Gazze filosuna eşilk edecek fırkateyn hakkında açıklama

    Sumud'daki Fransız milletvekili Mesmeur: Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırı "savaş suçu"

    Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'e suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapis cezası

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Kamuoyuna açıklama
    Genel

    Türkiye vatandaşlarını koruyacak mı? - İspanya ve İtalya Küresel Filoyu korumak için askerî gemi gönderdi
    Genel

    İİT, İspanya'ya taşınsın!
    Genel

    Filistin için tutuklanan gençler serbest bırakılsın
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İndirim aldatmacaları şekil değiştiriyor
    Genel

    Gazze’de 15 bin hasta tahliye bekliyor - 4 bin çocuk ampute edildi
    Genel

    Yeni Asya Neşriyat Uşak Kitap Fuarında
    Genel

    "Onunla konuştum. Bu kadar yeter. Artık durma zamanı"

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.