ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 EYLÜL 2025 CUMARTESİ

Kimliği belirsiz askeri uçaklar yeniden "Sumud Filosu"nun gemilerinin üzerinde uçtu

27 Eylül 2025, Cumartesi
İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan ve Akdeniz'deki seyrini sürdüren Küresel Sumud Filosu'ndaki Mağrib Sumud Konvoyu, bu hafta içinde ikinci kez askeri uçakların gemilerinin üzerinde uçtuğunu bildirdi.

"Küresel Sumud Filosu"nun bir üyesi olan Mağrib Sumud Konvoyundan yapılan açıklamada, kimliği belirsiz iki askeri uçağın gemilerin üzerinde alçak irtifada uçtuğu belirtildi.

 

Facebook üzerinden yapılan bir başka paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

"Bu hafta ikinci kez, filomuzun gemilerinin üzerinde kimliği belirsiz askeri uçaklar alçak irtifada uçtu. Yunanistan’ın Girit Adası açıklarındayız. İyiyiz, azimle bir araya geliyoruz, yolumuza Gazze’ye doğru devam ediyoruz. Çok az kaldı. Yanımızda yardımlarımızı ve mesajımızın adaletine sarsılmaz bir inancı taşıyoruz. Gözlerimiz sabit, kalplerimizde atan Gazze’ye bakıyor, her dalgayla ona daha da yaklaşıyoruz."

Küresel Sumud Filosu daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'ye doğru yol alan yaklaşık 50 gemiden 9'unun insansız hava araçlarıyla hedef alındığını, saldırılarda 12 patlamanın meydana geldiğini bildirmişti. Açıklamada, saldırıların zamanı ve sorumlularına ilişkin bilgi verilmezken, İsrail sessizliğini koruyor.

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok sayıda insani yardım bulunuyor. Bu, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

AA

