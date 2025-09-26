"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 EYLÜL 2025 CUMA - YIL: 56

UEFA, İsrail'e men cezasını görüşmek üzere toplanacak - "Soykırım temsilcileriyle adil oyun olamaz"

26 Eylül 2025, Cuma 16:20
Avrupa futbolunun çatı kuruluşu UEFA, Birleşmiş Milletler (BM) Soruşturma Komisyonu'nun İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını açıklamasının ardından gelecek hafta acil bir toplantı yapmayı planlıyor.

BM raportörleri: İsrail, uluslararası futboldan men edilsin

 

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, UEFA'nın, İsrail'in üyeliğinin askıya alınıp alınmayacağına dair kararı bu toplantıda vermesi beklenirken ve İcra Kurulu üyelerinin büyük bölümünün men cezasından yana olduğu, ülke federasyonlarının da bu kararı desteklediği kaydedildi.

 

Toplantıdan men kararı çıkması halinde, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ni UEFA düzenlediği için İsrail gelecek yıl Dünya Kupası'na katılamayacak.

 

UEFA'nın İsrail'in üyeliğini askıya almasının FIFA üzerindeki baskıyı artırması bekleniyor.

UEFA, ağustos ayında İtalya'nın Udine kentinde, Paris Saint-Germain ve Tottenham Hotspur arasında oynanan Süper Kupa finalinde, "Çocukları Öldürmeyi Durdurun, Sivilleri Öldürmeyi Durdurun" yazılı bir pankart hazırlamıştı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, bu hafta FIFA ve UEFA’ya, "İsrail’in uluslararası futboldan men edilmesi, işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden soykırıma yanıt olarak gerekli bir adımdır." çağrısında bulunmuştu.

BM uzmanlarının raporunda, "Spor, her şeyin normalmiş gibi olduğu algısını reddetmeli. Spor kuruluşları, platformlarının adaletsizlikleri normalleştirmek için kullanılmasına göz yummamalı. Büyük insan hakları ihlalleri işleyen devletleri temsil eden milli takımlar, geçmişte olduğu gibi askıya alınabilir ve alınmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

İsrail, ekim ayında Norveç ve İtalya ile karşılaşacak

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda yer alan İsrail, Norveç ve İtalya'nın arkasında üçüncü sırada bulunuyor.

Norveç Futbol Federasyonu, 11 Ekim'de Oslo'da İsrail'le oynayacakları eleme maçından elde edilecek gelirlerin Gazze'de insani yardım için Sınır Tanımayan Doktorlar örgütüne bağışlanacağını açıklamıştı.

İsrail, 14 Ekim'de de yine deplasmanda İtalya ile karşılaşacak.

"Soykırım temsilcileriyle adil oyun olamaz"

Kulüp düzeyinde ise Avrupa kupalarında mücadele eden tek İsrail takım Maccabi Tel Aviv.

Yunanistan'ın PAOK takımıyla Maccabi Tel Aviv arasında çarşamba günü oynanan ve 0-0 sona eren maçta, ev sahibi ekibin taraftarları "Soykırımı durdurun" ve "İsrail'e kırmızı kart gösterin" yazılı pankartlar açtı.

Maç öncesinde İsrail'i protesto eden binlerce taraftarları imzaladığı ve içinde "Soykırım temsilcileriyle adil oyun olamaz" yazılı dilekçe UEFA'ya gönderildi.

AA

Okunma Sayısı: 172
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rusya: İsrail'in hiçbir komşu ülkesi kendini güvende hissedemiyor

    BM'de de protesto edilen Netanyahu boş salona konuştu

    UAEA: Güney Ukrayna Nükleer Santrali yakınında dron düştü

    UEFA, İsrail'e men cezasını görüşmek üzere toplanacak - "Soykırım temsilcileriyle adil oyun olamaz"

    Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı

    Bursa'nın ana barajlarında 12 günlük su kaldı

    Gazze'ye son 24 saatte 140'tan fazla hava saldırısı düzenlendi

    İsrail Yemen'e saldırdı: Ölü sayısı 9'a çıktı

    Microsoft'tan İsrail Savunma Bakanlığına kısıtlama

    "Onunla konuştum. Bu kadar yeter. Artık durma zamanı"

    Türkiye vatandaşlarını koruyacak mı? - İspanya ve İtalya Küresel Filoyu korumak için askerî gemi gönderdi

    Gazze, insanlığın imtihanıdır

    Gazze’de 15 bin hasta tahliye bekliyor - 4 bin çocuk ampute edildi

    İndirim aldatmacaları şekil değiştiriyor

    İİT, İspanya'ya taşınsın!

    Filistin için tutuklanan gençler serbest bırakılsın

    İtalya'dan Gazze filosuna eşilk edecek fırkateyn hakkında açıklama

    Sumud'daki Fransız milletvekili Mesmeur: Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırı "savaş suçu"

    Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'e suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapis cezası

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Kamuoyuna açıklama
    Genel

    Türkiye vatandaşlarını koruyacak mı? - İspanya ve İtalya Küresel Filoyu korumak için askerî gemi gönderdi
    Genel

    İİT, İspanya'ya taşınsın!
    Genel

    Filistin için tutuklanan gençler serbest bırakılsın
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İndirim aldatmacaları şekil değiştiriyor
    Genel

    Gazze’de 15 bin hasta tahliye bekliyor - 4 bin çocuk ampute edildi
    Genel

    Yeni Asya Neşriyat Uşak Kitap Fuarında
    Genel

    "Onunla konuştum. Bu kadar yeter. Artık durma zamanı"

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.