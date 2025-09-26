"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

UAEA: Güney Ukrayna Nükleer Santrali yakınında dron düştü

26 Eylül 2025, Cuma 16:33
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Güney Ukrayna Nükleer Santrali'ne yaklaşık 800 metre uzaklıkta bir dron düşürüldüğünü ve yerel saatle 01.00 civarında patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

UAEA'nın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'daki nükleer tesislerin güncel durumuna ilişkin bilgi paylaşıldı.

 

Açıklamada, sahadaki UAEA ekibinden alınan bilgiye göre Güney Ukrayna Nükleer Santrali'nin çevresinden yaklaşık 800 metre uzaklıkta bir dronun düşürüldüğü bildirildi.

Dün gece geç saatlerde ve bu sabah erken saatlerde 22 dron gözlemlendiği ve bazılarının tesise yarım kilometre kadar yaklaştığı aktarılan açıklamada, UAEA ekibinin, yerel saatle 01.00 civarında silah sesleri ve patlamalar duyduğu kaydedildi.

Açıklamada, ekibin, dronlardan birinin düştüğü yeri ziyaret ettiği ve yüzeyde 4 metrekare büyüklüğünde ve yaklaşık 1 metre derinliğinde çukur gözlemlediği ifade edildi.

Buranın yakınlarındaki metal yapıların şarapnel parçalarından dolayı hasar gördüğü ve çarpma alanının yakınında bulunan araçların camlarının kırılmış olduğu bildirilen açıklamada, nükleer güvenlik üzerinde doğrudan bir etkinin olmadığı belirtildi.

Olayda herhangi can kaybı da yaşanmadığı aktarıldı.

Açıklamada sözlerine yer verilen UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, şunları ifade etti:

"Bir kez daha insansız hava araçları nükleer santrallere çok yakın uçarak nükleer güvenliği tehlikeye atıyor. Neyse ki, dün geceki olay Güney Ukrayna Nükleer Santrali'nde herhangi bir hasara yol açmadı. Bir dahaki sefere bu kadar şanslı olmayabiliriz. Her iki tarafa da tüm önemli nükleer tesislerin çevresinde askeri olarak azami itidal göstermeleri çağrısında bulunmaya devam ediyorum."

Öte yandan açıklamada, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nin savaşın başlamasından bu yana 10. kez tüm dış güç kaynağını kaybettiği hatırlatılarak, santralin, 48 saatten fazla bir süredir dış güç kaynağı olmadan ihtiyaç duyduğu elektriği acil durum dizel jeneratörlerinden sağladığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Zaporijya Nükleer Santrali'nde, radyasyonun normal seviyede olduğu aktarıldı.

AA

