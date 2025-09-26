Gazze gündeme gelmedi

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump görüşmesini değerlendirdi.

Yetkin yazısında, Türk gazetecilerin Erdoğan’a Gazze konusunda soru sormadığını vurguladı. Yetkin yazısında şunları söyledi: “Altı yıl aradan sonra Beyaz Saray’a ilk davetini alan Erdoğan, ABD ile görüş ayrılıklarının sorulması üzerine de yalnızca “Birlikte, el ele sorunları aşacağımıza inanıyoruz” karşılığı verdi. İki gün önce BM genel Kurulunda İsrail’in Gazze’deki soykırım politikasını kınayan Erdoğan’ın, Trump’la görüşmesine başlamadan önce konuyu açmadığı gözlendi. Oval Ofis’teki görüşmeyi izleyen Türk gazetecilerden hiçbirisinin de Erdoğan’a, Trump görüşmesi öncesinde İsrail ya da Gazze konusunda soru sormadığı görüldü.” Haber Merkezi

