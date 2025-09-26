"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 EYLÜL 2025 CUMA - YIL: 56

İndirim aldatmacaları şekil değiştiriyor

26 Eylül 2025, Cuma
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, indirim aldatmacalarına karışı “Artık yılın on iki ayında indirim var. Ürün bedavaymış gibi bir algı oluşturuluyor. Bu sistem vatandaşı yanıltıcı, tüketime zorlayıcı bir sistemdir” ikazını yaptı.

Yanıltıcı indirim kampanyalarına karşı vatandaşlara ikazda bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “İndirim kampanyaları mevsimsel olarak şekil değiştiriyordu. Bugüne kadar nasıl oluyordu? Meslek odalarından müsaade almak suretiyle ilkbaharda ve sonbaharda indirim yapılırdı. Halbuki şimdi öyle değil. Artık yılın on iki ayında indirim var. Vitrinlerde ürünleri göremiyorsunuz ama indirimleri görüyorsunuz. Yüzde elliyle başlıyor, yüzde yetmiş oluyor, kasada yüzde on, nakitte yüzde on daha ekleniyor. Yani sanki ürün bedavaymış gibi bir algı oluşturuluyor. Bu sistem vatandaşı yanıltıcı, tüketime zorlayıcı bir sistemdir. Bunun, hem Ticaret Bakanlığımızın hem de meslek odalarımızın denetlemesi gereken bir konu olduğu açık” dedi.

PAHALI ÜRÜN UCUZMUŞ GİBİ SATILIYOR

Palandöken, “Bugüne kadar olduğu gibi vatandaşın aldatılmasının önlenmesi, sahte ürünlerin piyasaya sürülmemesi, sağlığı bozan ürünlerin satışının engellenmesi gerekiyor. Vatandaşın da bu tür isim değişiklikleriyle yapılan sahte indirimlere itibar etmemesi, “Böyle bir indirim olur mu?” diyebilmesi lâzım. “Bakanlıkların, kolluk kuvvetlerinin ve yerel yönetimlerin denetim yapması şart. Halk, daha pahalıyı ucuzmuş gibi alıyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil ve esnaflıkla da bağdaşmaz” diye konuştu. Palandöken, “Vatandaşın esnafa güveni azalıyor, kalitesiz ürüne yüksek fiyat ödendiğini herkes görüyor. Ama vatandaş da diyor ki: ‘Gelirimiz ancak bu ucuzlukları takip etmeye yetiyor.’ Bir ürün almak isterken, kampanyalar yüzünden ihtiyacı olmadığı halde üç ürün almak zorunda bırakılıyor. Vatandaşımızın çok dikkatli olması gerekiyor. Çadır indirimi, garaj indirimi, karanlık indirimi, cuma indirimi, pazar indirimi gibi söylemlere itibar edilmemeli. Esnaf, iş yerinde vatandaşın sağlıklı, ucuz, kaliteli ürünü makul kâr oranıyla almasını sağlamalı. Ama en önemlisi vatandaş da kendi otokontrolünü yapmalı” şeklinde konuştu.

Ankara - Mehmet Kara
[email protected]

Okunma Sayısı: 141
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye vatandaşlarını koruyacak mı? - İspanya ve İtalya Küresel Filoyu korumak için askerî gemi gönderdi

    Gazze’de 15 bin hasta tahliye bekliyor - 4 bin çocuk ampute edildi

    İndirim aldatmacaları şekil değiştiriyor

    İİT, İspanya'ya taşınsın!

    Filistin için tutuklanan gençler serbest bırakılsın

    İtalya'dan Gazze filosuna eşilk edecek fırkateyn hakkında açıklama

    Sumud'daki Fransız milletvekili Mesmeur: Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırı "savaş suçu"

    Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'e suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapis cezası

    ABD savaş uçakları 4 Rus savaş uçağını önlemek için havalandı

    Liselerde başörtüsü serbestliği tüzüğünü Anayasa Mahkemesi iptal etti

    Edirne'de Habiller köyünde 5 göletten 4'ü kurudu

    8 Ağustos'tan itibaren İsrail'e silah satışını onaylamadı

    "Tutuklanma korkusu yaşayan" Netanyahu, ABD için farklı rota kullandı

    Politico: Trump söz verdi: 'İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine müsaade etmeyeceğim' - Liderler neyi şart koştu?

    'Rus jetleri, Alman fırkateyninin üstünden uçtu'

    Fransa'da çiftçiler eylemde

    81 ilde ruhsatsız silah operasyonu: 2 bin 82 kişiye işlem yapıldı

    Küresel Sumud Filosu Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuracak

    Filistin Devleti'ni tanıyan Batılı ülkeleri hedef aldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İİT, İspanya'ya taşınsın!
    Genel

    Filistin için tutuklanan gençler serbest bırakılsın
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Türkiye vatandaşlarını koruyacak mı? - İspanya ve İtalya Küresel Filoyu korumak için askerî gemi gönderdi
    Genel

    Kamuoyuna açıklama
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İndirim aldatmacaları şekil değiştiriyor
    Genel

    Yeni Asya Neşriyat Uşak Kitap Fuarında
    Genel

    Gazze’de 15 bin hasta tahliye bekliyor - 4 bin çocuk ampute edildi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.