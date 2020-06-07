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7 HAZİRAN 2020 PAZAR - YIL: 51

Floyd cinayeti Filistin’de tekrarlandı

07 Haziran 2020, Pazar
İsrail polisinin geçen hafta engelli bir Filistinli’yi ateş ederek öldürdüğü olay, ABD’de polis nezaretinde öldürülen siyah Amerikalı George Floyd cinayetine benzetiliyor.

Amerika’nın Sesi’ndeki habere göre 32 yaşındaki Filistinli’nin ölümüne karşı düzenlenen protestolarda nadir rastlanır bir şekilde Yahudi ve Arap toplulukları birlikte adalet çağrısı yaptı. Floyd’un Amerika’nın Minneapolis şehrinde polis gözaltısı sırasında öldürülmesinden birkaç gün sonra, 30 Mayıs’ta Filistinli Eyad Hallaq, Kudüs’te İsrail polisinin ateş açması sonucu öldü. Otizmli olduğu belirtilen 32 yaşındaki Hallaq’ın tam olarak nasıl öldürüldüğü netlik kazanmadı. Ancak Hallaq’ın ailesi, genç adamın üzerinde engelli olduğunu belirten yaka kartıyla birlikte, evlerine 10 dakika yürüme mesafesindeki okula yürümek üzere dışarı çıktığını söylüyor. Emniyet biriminden yapılan açıklamada, polis memurlarının Eski Kudüs sınırları içinde, “tabancaya benzer şüpheli bir nesne’’ taşıdığı düşünülen bir şahsı belirleyerek bu kişinin peşine düştüğü ancak polisin ‘dur’ çağrılarına uymayarak koşmaya başlayan kişiye kovalamaca esnasında ateş açıldığı aktarıldı. 

‘Beni dinlemek istemediler’

Hallaq’ın okula yürüdüğü sırada yanında bulunduğunu söyleyen öğretmeni, İsrail televizyon kanallarından 13 TV’ye yaptığı açıklamada, Hallaq’ın engelli olduğunu polise “defalarca haykırdığını” söyledi ve “Ama beni dinlemediler. Beni dinlemek istemediler” dedi. Öğretmenin ifadesine göre polisin üç el ateş etmesinin ardından yere yığılarak yardım isteyen genç adam sürünerek çöp kutularının olduğu bir yere sığındı. İsrail Adalet Bakanlığı’ndan olaya ilişkin yapılan açıklamada, iki polis memurunun ev hapsine alındığı belirtildi, ancak başka ayrıntı paylaşılmadı. Bölgedeki güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüler de henüz yayınlanmadı. Hallaq’ın ailesi genç adamın ölümüyle ilgili adaletin yerini bulacağından umutsuz. Ancak bu olay, Arap ve Yahudi grupların oluşturduğu bir koalisyon örgütü tarafından protesto ediliyor. Protestolarda, ABD’deki ‘’Siyahların hayatı önemlidir’’ adlı harekete de destek verilirken, ‘’Filistinliler’in hayatı önemlidir’’ yazılı pankartlar da dikkat çekti.

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