Ayşenur, şehadetinin 2. yılında yad edildi

İşgal altındaki Batı Şeria'da katıldığı barışçıl gösteride İsrail askerlerinin ateş açması sonucu öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi, vefatının ikinci yılında Aydın'ın Didim ilçesinde anıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da sosyal medya hesaplarından Eygi hakkında paylaşım yaptı.

İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi, vefatının 2. yılında kabri başında yad edildi. Eygi için Didim Asri Mezarlığı'ndaki mezarı başında bir proram gerçekleştirildi. Yakınlarının katıldığı programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

EŞİ MAZHAR ALİ: "ACI HALA AYNI"

Eygi'nin ABD'den gelen eşi Hamid Mazhar Ali, gazetecilere eşinin vefatının üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen acısının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi. Ali, "İki yıl geçti, acı hala aynı şekilde devam ediyor. Yapanların sorumlu tutulması adına hiçbir şey yapılmamış olması da bu acıyı ve hayal kırıklığını artırıyor." ifadelerini kullandı.

"ONUN DURUŞU ÇOK DEĞERLİ"

Eygi'nin kuzeni Bahar Tıkkın da çok üzgün olduklarını belirterek, "Ayşenur'un 'Filistin'de olup bitenler bu şekilde olup bitmemeli. Bunun için elimden gelen ne varsa bütün gücümle yapacağım. Değiştirmeye gücüm yetmiyorsa da gideceğim' şeklinde bir duruşu olduğunu biliyoruz. İnsanlık adına çok değerli bir duruş." diye konuştu.

"YİĞİT DURUŞUYLA HEDEF OLDU"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Filistin davası uğrunda ortaya koyduğu mücadele ve yiğit duruşuyla katil İsrail askerlerinin hedefi olan Ayşenur Ezgi Eygi evladımızı vefatının ikinci yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.

"AYŞENUR, SUSMAYAN VİCDANIN SEMBOLÜ"

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da Eygi'yi unutmayarak vefat yıldönümünde kendisiyle ilgili bir mesaj paylaştı. Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin halkının haklı mücadelesine omuz verirken siyonist İsrail askerleri tarafından katledilen Ayşenur Ezgi Eygi’yi, şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Ayşenur kardeşimiz, zulmün karşısında susmayan vicdanın; sınırları aşan Filistin dayanışmasının sembollerinden biri oldu. Aradan geçen zamana rağmen ne onu katledenler hesap verdi ne de siyonist İsrail’in işlediği insanlık suçları son buldu. Bizler Ayşenur’u da Filistin uğruna bedel ödeyenleri de unutmayacağız; katilleri ve onlara cesaret verenleri asla unutturmayacağız. Ruhu şad, mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

İŞGALCİ ASKER BAŞINDAN VURMUŞTU

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı. Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül 2024'te vefat etmiş, cenazesi 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti. Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.