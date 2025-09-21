"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 EYLÜL 2025 PAZAR - YIL: 56

Netanyahu'dan Trump'a: Mısır'a baskı yap

21 Eylül 2025, Pazar 12:13
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'den Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin sürgün edilmesine karşı Sina Yarımadası'nda askeri varlığını arttırdığı öne sürülen Kahire yönetimine baskı yapmasını istediği belirtildi.

ABD merkezli Axios haber sitesinin Washington ve Tel Aviv'den yetkililere dayandırdığı haberde, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri "gönüllü göç" adı altında başka ülkelere sürgün etmek isteyen İsrail ile olası bir sürgüne "zorla yerinden edilmelerin kapısı olmayacaklarını" vurgulayarak karşı çıkan Mısır arasında ilişkilerin Sina Yarımadası'ndaki sözde askeri yığınak nedeniyle gerildiği ifade edildi.

Axios'a konuşan iki İsrailli yetkili, Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki uçak pistlerini askeri amaçlarla kullanabilmesi için genişlettiğini ve füze depolamak için olduğuna inanılan askeri yeraltı tesisleri kurduğunu ileri sürdü.

"Mısırlıların Sina'da yaptıkları çok ciddi ve çok endişeliyiz." ifadelerini kullanan İsrailli yetkililerden biri, Netanyahu'nun, Kahire yönetimiyle yapılan doğrudan görüşmelerde ilerleme kaydedilememesinin ardından ABD'den baskı yapmasını istediğini söyledi.

Öte yandan Axios'a konuşan Mısırlı yetkili ise İsrail'in iddialarını yalanladı.

Netanyahu'nun, hafta başında İsrail'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya, ABD'nin garantörlüğünde 1979'da imzalanan Camp David Anlaşması'nın Kahire yönetimince önemli ölçüde ihlal edildiğini söylediği ve sözde ihlalleri sıralayan bir liste sunduğu aktarıldı.

Netanyahu, Filistinlilerin sürgün edilmesine karşı çıkan Mısır'a tepki göstermişti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Abu Ali Express" isimli sosyal medya kanalına verdiği röportajda, Mısır'ın Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden sürgün edilmesine karşı güçlü muhalefetine değinmişti.

Netanyahu, "Gazze'den ayrılmak her Filistinlinin temel hakkıdır. Refah (Sınır) Kapısı'nı onların çıkışı için açabilirim, ancak Mısır tarafından derhal kapatılacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Mısır'dan "zorla yerinden edilmelerin kapısı olmayacağız" açıklaması

Netanyahu'nun Mısır'a yönelik suçlayıcı ifadelerine Kahire yönetiminden sert tepki gelmişti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kahire yönetiminin Filistin davasının tasfiyesine asla ortak olmayacağı ve yerinden edilmelerin kapısı haline gelmeyeceği vurgulanmıştı.

İsrail'in bölgede sürdürmeye çalıştığı kaos ortamına karşı durulması, ateşkesin sağlanması ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekilmesi çağrısı yapılmıştı.

Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan da yaptığı açıklamada, Netanyahu'ya, Refah Sınır Kapısı'nı Filistinlilerin kendi topraklarından çıkmaları için değil, 1948'de İsrail tarafından işgal edilen ata topraklarına dönmeleri için açması çağrısında bulunmuştu.

Netanyahu'nun Refah Sınır Kapısı'nı sadece Filistinlilerin tekrar sürgün edilmesi ve diasporaya gönderilmesi için açmak istediğine işaret eden Raşvan, "Sen sözünde durmalısın, Filistinlilerin yönlerini özgürce seçme hakkı vardır. Onlara sadece çıkış yönünü senin belirlemen, zorla göç ettirmektir ve Mısır buna katılmayacaktır." ifadesini kullanmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 341
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    10 ülke daha 'Filistin Devleti’ni resmen tanıdıklarını duyurmaya hazırlanıyor

    Netanyahu'dan Trump'a: Mısır'a baskı yap

    Trump, Afganistan'ı da tehdit etti: 'Bagram Hava Üssü'nü geri vermezse, kötü şeyler olacak'

    Beyaz Saray'dan "H-1B" vizesi hakkında açıklama

    Muğla, Antalya ve Balıkesir'deki orman yangınlarıyla ilgili son durum?

    İktidarın söyledikleriyle yaptıklarının farklı olması gençleri Dinden soğutuyor

    Gazze tehcirin merkezinde

    İsrail şimdi de AB’yi hedef aldı

    'Toplum derin bir yoksulluğa sürükleniyor'

    AB, Rus gazı almayacak

    AB yeniden gündemde mi?

    Katar'dan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne İsrail mektubu

    YÖK: Üniversitelerde ilk ders Gazze

    “Biz bu ülkenin üvey evlâdı değiliz”

    İstinaf onayladı, İmamoğlu siyasî yasaklı

    AKP’de istifa depremi

    Rize, Giresun ve Artvin'de taşkın ve heyelanlar meydana geldi - Ayder Yaylası'nın yolu ulaşıma kapandı

    Wall Street Journal: ABD, İsrail'e 6 milyar dolarlık yeni silah satışı yapmayı planlıyor

    'Gazze'de hayatta kalmanın her temel unsuruna ihtiyaç var'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İktidarın söyledikleriyle yaptıklarının farklı olması gençleri Dinden soğutuyor
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    10 ülke daha 'Filistin Devleti’ni resmen tanıdıklarını duyurmaya hazırlanıyor
    Genel

    Muğla, Antalya ve Balıkesir'deki orman yangınlarıyla ilgili son durum?
    Genel

    Netanyahu'dan Trump'a: Mısır'a baskı yap
    Genel

    Beyaz Saray'dan "H-1B" vizesi hakkında açıklama
    Genel

    Trump, Afganistan'ı da tehdit etti: 'Bagram Hava Üssü'nü geri vermezse, kötü şeyler olacak'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.