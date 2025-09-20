AB, Rus gazı almayacak

Avrupa Birliği (AB), Rusya’nın sıvılaştırılmış doğal gazını (LNG), bankaları, kripto işlemleri ve petrol taşıyan gölge filoyu hedef alan yeni yaptırım paketi hazırladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya’ya yönelik hazırladıkları 19’uncu yaptırım paketinin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Von der Leyen, enerji alanında yeni adımlar attıklarını belirterek, “Rusya’nın savaş ekonomisi fosil yakıtlardan elde edilen gelirlerle ayakta duruyor. Bu gelirleri azaltmak istiyoruz. Bu sebeple Rus LNG’sinin Avrupa pazarlarına ithalatını yasaklıyoruz. Musluğu kapatmanın zamanı geldi. Buna hazırız” ifadelerini kullandı. AA

