Emekli diplomat Selim Kuneralp, Medyascope’ta “AB yeniden gündemde mi?” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

AB’ye üyelik için kriterler net

Kuneralp, yazısında yağtığı değerlendirmelerde “Bir TÜSİAD toplantısında bütün konuşmacıların Gümrük Birliğinin güncellenmesi müzakerelerinin bir an önce başlamasını istediklerine şahit oldum ama iktidar tarafında AB ile ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda fazla bir irade bulunduğunu söylemek mümkün değildi. İktidar ve onun yandaşları AB’nin ülkemizin silâhlı gücüne ihtiyacı sebebiyle bu halimizle bile bizi idare edecekleri görüşünü savunmakta, muhalefet ise ülkemizde hızlanan demokrasi ve hukuktan uzaklaşma sürecine Avrupa ülkelerinin kayıtsız kalmasından duydukları memnuniyetsizliği dile getirmekteydi” ifadelerini kullandı.

“Kanaatimce ülkemiz ne zaman Batıya ve özellikle Avrupa’ya yaklaşmışsa demokrasisi ve hukuk düzeni de iyileşmiştir” diyen Kuneralp, şunları söyledi: “Tersi de maalesef variddir. Avrupa’dan uzaklaştıkça demokrasimiz ve hukuk sistemimiz de bundan zarar görüyor. Bu tabiî ki tesadüf değildir.”

