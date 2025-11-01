"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 KASIM 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Fransa İslam Konseyi: Parlamentoda, İslamofobi hakkında soruşturma komisyonu kurulsun

01 Kasım 2025, Cumartesi 16:38
Fransa İslam Konseyi (CFCM), ülkede artan Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) hakkında Parlamentoda soruşturma komisyonu kurulmasını talep etti.

'İslâmofobi'yi İsrail yayıyor

 

Fransa İslam Konseyi'nden (CFCM) yapılan yazılı açıklamada, 29 Ekim'de Montpellier kentinde Petit-Bard Camisi'nin duvarlarında İslamofobik yazılar ve grafitiler tespit edildiği belirtildi.

"Jargeau Camisi ise Şubat 2025'te ramazanın başlamasına 3 gün kala kundaklama sonucu tamamen yakılmasının ardından, bu yangına açıkça atıfta bulunan ve failleri halen tespit edilememiş yeni tehditlere maruz kalmıştır." ifadesine yer verilen açıklamada, bu iki camiyi hedef alan İslamofobik saldırılar kınandı.

Müslüman karşıtı saldırılarda endişe verici artış yaşandığına işaret edilen açıklamada, yılın ilk 8 ayında, bir önceki senenin aynı dönemine göre İslamofobik saldırıların yüzde 169 arttığı bildirildi.

Açıklamada, saldırıların aydınlatılma oranının ise son derece düşük kaldığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Fransa'daki Müslümanlar, 30 Eylül 2025'te aşırı sağcı AFO (Operasyonel Güçler Eylemi) grubunun, Müslüman vatandaşlara yönelik terör saldırıları planladığı için yargılandığı davada kararlı bir yargı yanıtı beklemekteydi. Ancak bu dava, ne yazık ki yalnızca 2 sanığa elektronik kelepçeyle ev hapsinde infaz edilecek 2 yıllık hapis cezalarının verilmesiyle sonuçlanmış, diğer sanıkların çoğuna ise ertelenmiş cezalar veya ruhsatsız silah bulundurmaktan para cezası verilmekle yetinilmiştir."

Son haftalarda, özellikle bazı televizyon kanallarında yer alan İslam karşıtı söylemlerin endişe verici boyutta yaygınlaştığı belirtilen açıklamada, ülkedeki İslamofobi hakkında Parlamentoda soruşturma komisyonu veya bilgi toplama görevi oluşturulması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Müslüman karşıtlığının tehlikeli yükselişi karşısında, Fransız Müslümanlarının ve kurumlarının güvenliğinin sağlanması için kamu makamlarının gerekli her türlü önlemi alması, Müslümanların vatandaş olarak sahip olduğu tüm hakların eksiksiz biçimde korunması istendi.

AA

Okunma Sayısı: 272
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye vergide AB’yi solladı

    Ülke kararnamelerle mi yönetilecek?

    Fransa İslam Konseyi: Parlamentoda, İslamofobi hakkında soruşturma komisyonu kurulsun

    Cam şişede denize bırakılan 1. Dünya Savaşı'na kalma 2 mektup Avustralya kıyısında bulundu

    Sudan Faşir'den 4 günde 62 binden fazla kişi yerinden edildi

    Balıkesir Sındırgı'da 4,2 büyüklüğünde deprem

    Gebze'de 3 bina daha tedbir amaçlı tahliye edildi

    Ayasofya Camii'ni yakmaya çalışan sanık hakkında 13 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı

    Bolu'daki Grand Kartal Otel'deki yangın faciası davasında karar - Yakınları vefat edenler kararı nasıl değerlendirdi?

    Bosna Hersek'teki barış gücünün görev süresi bir yıl daha uzatıldı

    Dünya duyarsızlaştı

    Sudan’da katliam sürüyor

    Maaşlardan yüzde 3 kesinti yolda

    "Birileri nükleer denemelere başlarsa biz de aynısını yapacağız"

    Elektrik faturalarına ‘gizli’ zam!

    Ehliyetlerin yenilenmesi için bugün son gün

    Venezuela, ABD işgalini teşvik edenleri vatandaşlıktan çıkaracak

    İstanbul'da "suç gelirlerinin aklanması" ve "pos tefeciliği" soruşturması: 10 gözaltı kararı

    Balıkesir-Sındırgı'da 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Bolu'daki Grand Kartal Otel'deki yangın faciası davasında karar - Yakınları vefat edenler kararı nasıl değerlendirdi?
    Genel

    Gebze'de 3 bina daha tedbir amaçlı tahliye edildi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Ayasofya Camii'ni yakmaya çalışan sanık hakkında 13 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı
    Genel

    Balıkesir Sındırgı'da 4,2 büyüklüğünde deprem
    Genel

    Sudan Faşir'den 4 günde 62 binden fazla kişi yerinden edildi
    Genel

    Cam şişede denize bırakılan 1. Dünya Savaşı'na kalma 2 mektup Avustralya kıyısında bulundu
    Genel

    Ülke kararnamelerle mi yönetilecek?
    Genel

    Fransa İslam Konseyi: Parlamentoda, İslamofobi hakkında soruşturma komisyonu kurulsun

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.