"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 KASIM 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Sudan Faşir'den 4 günde 62 binden fazla kişi yerinden edildi

01 Kasım 2025, Cumartesi 12:11
BM Uluslararası Göç Örgütü, Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir kentinin 26 Ekim'de Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) kontrolüne geçmesinin ardından 4 gün içinde 62 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir kentinin 26 Ekim'de Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) kontrolüne geçmesinin ardından 4 gün içinde 62 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

IOM açıklamasında, saha ekiplerinin tahminlerine göre 26-29 Ekim tarihleri arasında Faşir ve çevre köylerden 62 bin 263 kişinin göç ettiği kaydedildi.

Sadece 29 Ekim gününde, Faşir’den 26 bin 80 kişinin yerinden edildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, “Faşir'deki durum halen gergin ve değişken. Güvensizlik sürerken halkın hareketliliği devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

BM: Sudan'da sivillere yönelik saldırılar nedeniyle felaket devam ediyor

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan’da çatışmaların devam ettiğini belirterek, durumun “korkunç” olduğunu ve sivillere yönelik saldırılar nedeniyle felaketin devam ettiğini belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

Sudan’daki durumu “korkunç” olarak niteleyen Dujarric, insani yardım görevlilerinin, Kuzey Darfur eyaletinde sivillere yönelik saldırıların sürmesi nedeniyle "felaketin" devam ettiğini aktardığını söyledi.

Dujarric, Faşir kentine de insani yardım erişiminin kesildiğini ve "çaresiz insanların" güvenlik arayışıyla civardaki diğer kasabalara doğru kaçmaya devam ettiğini belirtti.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre Faşir kentinden en az 62 bin kişinin yerinden edildiğini belirten Dujarric, "Yerel kaynaklar, hareket halindeki sivillerin kaçırılması ve gasbedilmesiyle ilgili son derece endişe verici raporları paylaşmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Dujarric, "Kaçmaya çalışan insanlar için güvenli bir geçiş oluşturulması, Faşir'de kalanların korunması ve Darfur ile Sudan'ın diğer ihtiyaç duyulan bölgelerine tam ve engelsiz insani erişim sağlanması çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Çatışmalar nedeniyle Faşir’de ölen siviller konusunda ise erişim olmadığı için doğrulanmış veriler veremeyeceğini kaydeden Dujarric, "Televizyonda Faşir'den gelen videolarda gördüğüm haberler, en hafif tabirle, tüyler ürpertici. İhtiyacımız olan şey, yaşayanlara destek olmak için mümkün olan en kısa sürede insani yardım sağlanması." değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ: Sudan'da milyonlarca insan, saldırılar ve engellemeler nedeniyle sağlık hizmeti alamıyor

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların devam ettiği Sudan'daki duruma ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

"Sudan’da milyonlarca insan sağlığa yönelik devam eden saldırılar ve hayat kurtarıcı yardımların engellenmesi nedeniyle sağlık hizmetlerinden mahrum kalıyor." diyen Ghebreyesus, DSÖ'nün Tavila gibi yerlere yardım malzemeleri ulaştırdığını kaydetti.

Ghebreyesus, DSÖ’nün Faşir’den kaçan ailelere destek olduğunu kaydederek, bu insanlara kolera ve akut yetersiz beslenme tedavisinden anne ve çocuk sağlığı hizmetlerine kadar kapsamlı sağlık bakımı sağladığını belirtti.

DSÖ'nün daha fazlasını sunmaya hazır olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "Ancak şimdi erişime ihtiyacımız var. Hayatlar buna bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

Sudan’daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK’nin kontrolüne girdi.

Onbinlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK’nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

AA

Okunma Sayısı: 269
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sudan Faşir'den 4 günde 62 binden fazla kişi yerinden edildi

    Balıkesir Sındırgı'da 4,2 büyüklüğünde deprem

    Gebze'de 3 bina daha tedbir amaçlı tahliye edildi

    Ayasofya Camii'ni yakmaya çalışan sanık hakkında 13 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı

    Bolu'daki Grand Kartal Otel'deki yangın faciası davasında karar - Yakınları vefat edenler kararı nasıl değerlendirdi?

    Bosna Hersek'teki barış gücünün görev süresi bir yıl daha uzatıldı

    Dünya duyarsızlaştı

    Sudan’da katliam sürüyor

    Maaşlardan yüzde 3 kesinti yolda

    "Birileri nükleer denemelere başlarsa biz de aynısını yapacağız"

    Elektrik faturalarına ‘gizli’ zam!

    Ehliyetlerin yenilenmesi için bugün son gün

    Venezuela, ABD işgalini teşvik edenleri vatandaşlıktan çıkaracak

    İstanbul'da "suç gelirlerinin aklanması" ve "pos tefeciliği" soruşturması: 10 gözaltı kararı

    Balıkesir-Sındırgı'da 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem

    Fas: Çöl Bölgesi’ndeki altın araştırmalarında ümit verici sonuçlar elde ettik

    Risale-i Nur’un mesajları Konya Kitap Fuarı’nda yankılandı

    İzmir’de Kitap Fuarı coşkusu

    Nijerya'da darbe girişimi iddiası: 42 asker gözaltına alındı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Bolu'daki Grand Kartal Otel'deki yangın faciası davasında karar - Yakınları vefat edenler kararı nasıl değerlendirdi?
    Genel

    Gebze'de 3 bina daha tedbir amaçlı tahliye edildi
    Genel

    Ayasofya Camii'ni yakmaya çalışan sanık hakkında 13 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Balıkesir Sındırgı'da 4,2 büyüklüğünde deprem
    Genel

    Sudan Faşir'den 4 günde 62 binden fazla kişi yerinden edildi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.