Sudan Faşir'den 4 günde 62 binden fazla kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir kentinin 26 Ekim'de Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) kontrolüne geçmesinin ardından 4 gün içinde 62 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

IOM açıklamasında, saha ekiplerinin tahminlerine göre 26-29 Ekim tarihleri arasında Faşir ve çevre köylerden 62 bin 263 kişinin göç ettiği kaydedildi.

Sadece 29 Ekim gününde, Faşir’den 26 bin 80 kişinin yerinden edildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, “Faşir'deki durum halen gergin ve değişken. Güvensizlik sürerken halkın hareketliliği devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

BM: Sudan'da sivillere yönelik saldırılar nedeniyle felaket devam ediyor

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan’da çatışmaların devam ettiğini belirterek, durumun “korkunç” olduğunu ve sivillere yönelik saldırılar nedeniyle felaketin devam ettiğini belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

Sudan’daki durumu “korkunç” olarak niteleyen Dujarric, insani yardım görevlilerinin, Kuzey Darfur eyaletinde sivillere yönelik saldırıların sürmesi nedeniyle "felaketin" devam ettiğini aktardığını söyledi.

Dujarric, Faşir kentine de insani yardım erişiminin kesildiğini ve "çaresiz insanların" güvenlik arayışıyla civardaki diğer kasabalara doğru kaçmaya devam ettiğini belirtti.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre Faşir kentinden en az 62 bin kişinin yerinden edildiğini belirten Dujarric, "Yerel kaynaklar, hareket halindeki sivillerin kaçırılması ve gasbedilmesiyle ilgili son derece endişe verici raporları paylaşmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Dujarric, "Kaçmaya çalışan insanlar için güvenli bir geçiş oluşturulması, Faşir'de kalanların korunması ve Darfur ile Sudan'ın diğer ihtiyaç duyulan bölgelerine tam ve engelsiz insani erişim sağlanması çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Çatışmalar nedeniyle Faşir’de ölen siviller konusunda ise erişim olmadığı için doğrulanmış veriler veremeyeceğini kaydeden Dujarric, "Televizyonda Faşir'den gelen videolarda gördüğüm haberler, en hafif tabirle, tüyler ürpertici. İhtiyacımız olan şey, yaşayanlara destek olmak için mümkün olan en kısa sürede insani yardım sağlanması." değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ: Sudan'da milyonlarca insan, saldırılar ve engellemeler nedeniyle sağlık hizmeti alamıyor

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların devam ettiği Sudan'daki duruma ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

"Sudan’da milyonlarca insan sağlığa yönelik devam eden saldırılar ve hayat kurtarıcı yardımların engellenmesi nedeniyle sağlık hizmetlerinden mahrum kalıyor." diyen Ghebreyesus, DSÖ'nün Tavila gibi yerlere yardım malzemeleri ulaştırdığını kaydetti.

Ghebreyesus, DSÖ’nün Faşir’den kaçan ailelere destek olduğunu kaydederek, bu insanlara kolera ve akut yetersiz beslenme tedavisinden anne ve çocuk sağlığı hizmetlerine kadar kapsamlı sağlık bakımı sağladığını belirtti.

DSÖ'nün daha fazlasını sunmaya hazır olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "Ancak şimdi erişime ihtiyacımız var. Hayatlar buna bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

Sudan’daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK’nin kontrolüne girdi.

Onbinlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK’nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.