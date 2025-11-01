Türkiye vergide AB’yi solladı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerde 2024 yılında vergilerin ve net sosyal katkıların GSYH’ya oranlarına ilişkin verileri yayınladı.

Verilere göre, AB’de 2023 yılında yüzde 39,9 olan vergilerin GSYH’ye oranı, 2024’te yüzde 40,4’e çıktı. Böylece, 2024 yılında AB ülkelerinde vergi ve sosyal katkı paylarından elde edilen toplam gelir 2023 yılına kıyasla 387 milyar avro artarak 7 trilyon 281 milyar avroya ulaştı. Danimarka’da 2024’te vergilerin GSYH’ye oranı yüzde 45,8 oldu. Onu yüzde 45,3 ile Fransa, yüzde 45,1 ile Belçika, yüzde 43,8 ile Avusturya, yüzde 42,7 ile Lüksemburg, yüzde 42,6 ile İtalya, yüzde 42,5 ile İsveç, yüzde 42,3 ile Finlandiya, yüzde 41,7 ile Yunanistan ve yüzde 40,9 ile Almanya izledi. Türkiye’de ise vergilerin GSYH’ye oranı 2024 yılında %46,7 olarak gerçekleşmişti.