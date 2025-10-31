İŞKUR’da yoğunluk: Her yaştan insan iş arıyor

Eylül itibarıyla İŞKUR’a kayıtlı iş arayan sayısı 2 milyon 267 bini aştı. TÜİK verilerine göre resmî işsiz sayısı 3 milyon 75 bin, DİSK-AR’a göre de geniş tanımlı işsiz sayısı 11 milyon 705 bin.

Ankara Çankaya’daki İŞKUR binası önünde öğrenciden emekliye, engelliden yüksek lisans mezununa kadar çok sayıda kişi iş için başvuru yapıyor. Nefes’te yer alan habere göre, Ankara’nın en büyük ilçesi Çankaya’daki İŞKUR hizmet binası, her gün başvuru yapmak için gelenlerle dolup taşıyor. Okul masrafını karşılamak isteyen üniversite öğrencileri, yüksek lisans mezunları, emekliler ve engelliler uzun süredir iş aradıklarını anlatıyor. Pınar Şen (26): “Bir yandan çalışıp bir yandan üniversite okuyorum. Bir genç olarak öfkeliyim. Öğrenciler kitap alabilmek, beslenmek için bir yandan çalışmak zorunda kalıyor. Eğitimimizden istediğimiz verimi alamıyoruz bu nedenle.” Bülent Özen: “Beş aydır her gün İŞKUR’a gelip iş başvurusunda bulunuyorum. Kimseden ses yok. Artık ev kiramı bile ödeyemeyecek noktaya geldim. Her gün sadece patates yiyorum.” Haber Merkezi

