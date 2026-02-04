"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Ardahan'da eğitime 1 gün ara

04 Şubat 2026, Çarşamba 05:09
Ardahan'da Posof ilçesi hariç zorlu hava şartları sebebiyle ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

Vali Mehmet Fatih Çiçekli, valilik sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrenciler, tatil taleplerinizi ilettiğiniz mesajlarınız elbette bize ulaştı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek riskleri göz önünde bulundurarak okullarımızı çarşamba günü tatil ediyoruz. Bu süreyi kitap okuyarak verimli bir şekilde geçirmenizi diliyorum." ifadelerini kullandı.

Posof ilçesi hariç, tüm ili kapsayan karara ilişkin, ayrıca, hamile, engelli kamu personeli, çocukları anaokulu ve kreşlerde eğitim gören kadın kamu personelinin de idari izinli olacağı belirtildi.

AA

