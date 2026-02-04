Refah’ta geçişler başladı

Refah Sınır Kapısı, yaklaşık iki buçuk yıllık kapalılığın ardından yaya geçişlerine açıldı.

İsrail’in sıkı denetimi ve sınırlı kontenjan eşliğinde başlayan süreçte, ilk grup Filistinli evlerine dönerken, binlerce hasta tahliye sırasının kendilerine gelmesini bekliyor. Planlamaya göre günlük 50 kişinin Gazze’ye giriş yapması öngörülürken, sürecin ilk gününde yalnızca 12 Filistinli evine dönebildi. Birleşmiş Milletler (BM) araçlarının eşlik ettiği grup, Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’ne ulaştırıldı. Gazze’ye girmesine izin verilenlerin 9’u kadın, 3’ü ise çocuklardan oluşuyor. Grubun tamamının yurt dışında tedavi gören hastalardan oluştuğu ve aralarında bir de yaşlı Filistinlinin bulunduğu bildirildi. Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Refah Sınır Yardım Misyonu’nun (EUBAM) Refah Sınır Kapısı’nda göreve başladığını bildirdi. AA

