Şam ordusu Haseke’de

Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik konvoyu YPG’nin işgali altındaki Haseke’ye giriş yaptı.

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında varılan mutabakat kapsamında, örgütün işgali altındaki Haseke şehri ile Kamışlı ilçesinde güvenlik ve devlet kurumlarının Suriye yönetimine teslim edilmesi öngörülüyor. Haseke İç Güvenlik Komutanı Tuğgeneral Ali, şehrin iç güvenliğini devralmaya başladıklarını belirterek, YPG’ye bağlı sözde güvenlik gücü “Asayiş” birimlerinin kademeli olarak Suriye İç Güvenlik güçlerine entegre edileceğini bildirdi. AA

Okunma Sayısı: 236

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.