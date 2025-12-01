Garantörler nerede?

Gazze Hükümeti, İsrail ordusunun 10 Ekim’den bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını 591 kez ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 357 Filistinlinin öldüğünü duyurdu.

Hükümete bağlı Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, ateşkesten bu yana bölgede yaşanan ihlallere ilişkin bilgi verildi. Gazze’de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana 591 ihlalin gerçekleştiği, bu ihlaller kapsamında çoğu çocuk, kadın ve yaşlı 357 Filistinlinin şehit olduğu, 903 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail ordusunun, yürürlüğe girmesinin üzerinden 50 günü aşkın süre geçmesine rağmen ateşkes kararını ciddi ve sistematik şekilde ihlal etmeye devam etmesini kınandı; bu durumun uluslararası insancıl hukukun ve anlaşmaya ek insani protokolün açık bir ihlali olduğu kaydedildi. Öte yandan Ürdün, Gazze’de varılan ateşkese uyulması ve anlaşmanın ikinci aşamasına geçilmesi çağrısı yaptı. Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dişleri Bakanı Eymen es-Safedi başkent Amman’da, Japonya Dışişleri Bakanı’nın özel danışmanı ve Gazze’nin yeniden imarı dosyasından sorumlu yetkili Takeshi Okubo ile bir araya geldi. Ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi ve Gazze’nin yeniden imarına başlanması gerektiğini vurgulayan Safedi, istikrarın ancak iki devletli çözüm temelinde kapsayıcı ve adil barışla tesis edilebileceğini kaydetti. AA

Okunma Sayısı: 298

