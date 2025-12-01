"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Güney Afrika, Trump'ı yalanladı

01 Aralık 2025, Pazartesi 09:55
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramphosa, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkedeki beyaz azınlığa "soykırım uygulandığı" ve "topraklarına el konulduğu" yönündeki iddialarının temelsiz ve asılsız olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Ramaphosa, ulusa sesleniş konuşmasında, ABD'nin 22-23 Kasım tarihlerinde Johannesburg'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katılmamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

 

Ramaphosa, ABD'nin zirveye katılmamasından üzüntü duyduklarını belirterek, "ABD’nin katılmama gerekçesinin, Güney Afrika’nın Afrikaner halkına karşı soykırım uyguladığı ve beyazların topraklarına el koyduğu gibi temelsiz ve asılsız iddialara dayanması daha da talihsizdir. Bu, ülkemiz hakkında açıkça yanlış bilgidir." dedi.

Trump'ın, Güney Afrika'yı 2026'da Miami'de düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne davet etmeme kararına değinen Ramaphosa, "Güney Afrika'nın G20'nin kurucu üyelerinden biri olduğunu ve dolayısıyla Güney Afrika'nın kendi adına ve hakkıyla G20'nin bir üyesi olduğunu açıkça belirtmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Ramaphosa, yanlış anlaşılmalara ve zorluklara rağmen ABD ile dostane ilişkiler sürdürmek istediklerini vurgulayarak, "ABD halkına iyi niyet ve dostluktan başka bir şey sunmuyoruz." diye konuştu.

Trump ve Washington yönetimini yanlış yönlendirip dezenformasyon yayan kişilerin Güney Afrika'nın ulusal çıkarlarını tehlikeye atıp baltalamaya çalıştığını belirten Ramaphosa, şunları kaydetti:

"Başkalarının ülkemizi yeniden tanımlamasına, aramızda bölünmeler oluşturmasına veya bir ulus olarak kim olduğumuzu dikte etmesine asla izin vermemeliyiz. Kim olduğumuzu biliyoruz. Biz Güney Afrikalıyız. Ülkemizi etkileyen sorunlara birlikte çalışma ve çözüm bulma becerimizle tanınıyoruz."

Trump'ın beyazlara soykırım iddiası

Trump, Güney Afrika'nın 63 milyonluk nüfusunun yüzde 8'inden fazlasını oluşturan beyazların soykırıma uğradığını ve topraklarına el konulduğunu iddia ediyor.

Bu kapsamda, ABD bu yılın mayıs ayından beri "beyaz Güney Afrikalı çiftçilere" mülteci statüsü veriyor. Washington yönetimi, gelecek yıl kabul edeceği 7 bin 500 mültecinin büyük bölümünü "ırk ayrımcılığına uğradıkları" gerekçesiyle Güney Afrikalı beyaz çiftçilerden seçmeyi planladığını duyurmuştu.

Güney Afrika'nın G20 üyesi olmaması gerektiğini belirtip, zirveye ev sahipliği yapmasını "tam bir rezalet" olarak nitelendiren Trump, Johannesburg'da düzenlenen zirveye katılmamıştı ve zirvede ABD temsilcisi de yer almamıştı.

ABD, boykot ettiği zirvede sonuç bildirisinin yayımlanmasına da karşı çıkmıştı. ABD yönetimi, ayrıca Güney Afrika'nın bu yılki G20 gündemine yerleştirdiği iklim değişikliğiyle mücadele, temiz enerjiye geçişin finansmanı ve iklim kaynaklı afetlere hazırlık gibi başlıklara da itiraz etmişti.

Diplomatik baskılara karşın Pretorya yönetiminin çabaları sonucu, G20 liderleri normalde zirvenin sonunda yayımlanan bildiriyi, ilk oturumda kabul etmişti.

Güney Afrika'daki G20 Zirvesi'nde dönem başkanlığı devir teslim töreni de ABD'den uygun seviyede katılım olmadığı gerekçesiyle yapılmamıştı.

Trump, 26 Kasım'da yaptığı açıklamada, gelecek yıl ülkesinde düzenlenecek G20 Zirvesi'ne Güney Afrika'nın davet edilmeyeceğini bildirmişti.

  • Hüseyin İlhan

    1.12.2025 11:36:57

    Bu terörist destekçisi,dolandırıcı siyasetçi kendini ne sanıyor.Cani ve terörist İSRAİL için işgal ettiği toprakalrı ilhak hakkı var diyenin neyine güvenilir.Bir kere tam sahtekar ve entrikacı,düzenbaz bir şahsiyet. Masumların kanının dökülmesine her trülü desteği verenelrin insanlık alemine DOĞRU-DÜRÜST-HAK-HUKUK-ADALET dersi verecek ne çapları ne de kabiliyetleri var.

