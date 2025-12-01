"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 ARALIK 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Cezaevleri doldu taştı

01 Aralık 2025, Pazartesi 15:47
Türkiye’deki cezaevlerinin kapasitesinin çok üzerinde tutuklu ve hükümlü barındırdığını ortaya çıktı. Bazı cezaevlerinde mahkûmlar yerde yatmak zorunda kalıyor.

Cezaevlerine yönelik, “Yatacak yer yok, mahkumlar yerde yatıyor” iddialarının haklılığını ortaya koyan bir yeni veri daha açığa çıktı. Türkiye’deki bazı cezaevlerinin doluluk oranının yüzde 178’e kadar çıktığı öğrenildi.

Adalete güven azaldı

AKP iktidarlarında en çok tahrip edilen alanların başında yargı geldi. Mahkemelerin muhaliflere yönelik adil olmayan kararları, yargıya güveni yerle bir ederken Türkiye, Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde her geçen yıl daha da gerilere indi. Siyasî kaygılarla alınan kararlar yüzünden vatandaşın adalete olan inancı da günden güne azaldı.

Yatacak yer yok

Muhaliflere yönelik baskının yanı sıra, toplumsal çürüme sebebiyle artan suç oranları da cezaevlerinin tıka basa dolmasına sebep oldu. Türkiye’deki cezaevleri, kapasitenin çok üzerinde tutuklu ve hükümlüleri ağırlamak zorunda kaldı. Cezaevlerinin doluluk oranlarına yönelik veriler, “Mahkumlar yerlerde yatıyor” iddiasını akıllara getirdi. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün 18 Kasım 2025 tarihli verilerine göre, Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda doluluk oranı, yüzde 178’e kadar tırmandı. Toplam bin 200 kapasiteli cezaevinin mevcudunun 18 Kasım itibarıyla 2 bin 133’e kadar çıktığı tespit edildi. BirGün’ün ulaştığı verilere göre diğer cezaevlerinde doluluk oranları şöyle: Elazığ T Tipi: %146, Bolu T Tipi: %141, Yenişehir Kadın Kapalı: %158, Gebze Kadın Kapalı: %143, Eskişehir L Tipi: %178.

 

