Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Artık Allah’ın size rızık olarak verdiklerinden helâl ve temiz olarak yiyin. Allah’ın nimetlerine de şükredin–eğer yalnız Ona ibadet ediyorsanız. Nahl Suresi: 114 HADİS: Kur’ân’a sımsıkı sarılın. Onu önder ve rehber edinin. Çünkü o âlemlerin Rabbi olan Allah’ın kelâmıdır. Ondan gelmiş ve Ona dönecektir. Camiü’s-Sağir, No: 2695

