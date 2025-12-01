"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
ABD'de kar ve fırtına sebebiyle yüzlerce uçuş iptal edildi

01 Aralık 2025, Pazartesi 01:15
ABD’nin orta kesimlerinde etkili olan ağır hava şartları sebebiyle hafta sonu yaklaşık 2 bin 500 uçuş iptal edildi.

ABD’nin bazı eyaletlerinde görülen kar ve fırtına sebebiyle Şükran Günü tatili dolayısıyla seyahat eden yolcular zor anlar yaşadı.

Ülkenin Ortabatı ve Büyük Göller denilen Wisconsin, Illinois, Ohio, Indiana gibi eyaletlerde etkili olan kar ve fırtına nedeniyle özellikle Chicago ve Milwaukee bölgesinde hizmet veren havalimanlarında dün 1974, bugün de 490 uçuş iptal edildi.

Uçuşları takip eden FlightAware sitesine göre son iki günde ayrıca 1115 civarında uçuş da ertelendi.

Uçuşlardaki iptal ve ertelemeler nedeniyle Şükran Günü tatilinden dönen binlerce yolcu havalimanlarında mahsur kalırken, kar seviyesi bazı bölgelerde 30 santimetreyi buldu.

Bugünden sonra kar ve fırtınalı hava şartlarının doğu bölgelerine kayması nedeniyle söz konusu eyaletlerdeki uçuşlarda iyileşme bekleniyor.

Yetkililer, karlı hava şartlarının bu hafta Pensilvanya'nın bazı bölgeleri ile New York'un kuzey kesimlerinde etkili olacağını bildirdi.

