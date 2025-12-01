"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Kolombiya'dan, ABD'ye Venezuela tepkisi: "Tamamen yasa dışı"

01 Aralık 2025, Pazartesi 09:27
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağına ilişkin açıklamasına tepki göstererek, "Tamamen yasa dışı." ifadesini kullandı.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımında, Trump'ın Venezuela'nın "hava sahasının tamamen kapatılacağı" yönündeki sözlerini hedef aldı.

Söz konusu kararın "tamamen yasa dışı olduğunu" vurgulayan Petro, "Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün (OACI) acilen toplanması gerekiyor. Venezuela hava sahasının kapatılması tamamen yasa dışıdır. Komşumuza yönelik askeri eylemler için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin hiçbir yetkilendirmesi yoktur. ABD Senatosu da silahlı bir müdahaleye izin vermemiştir." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği'ne (AB) Venezuela çağrısında bulunan Petro, şunları kaydetti:

"Venezuela'nın daha fazla demokrasiye ihtiyacı var ve demokrasi yalnızca ülkenin kendi iç güçlerinin ve halkının eseri olabilir. Hiçbir hava yolu şirketi, herhangi bir ülkenin hava sahasıyla ilgili yasa dışı talimatları kabul etmemelidir. Başkan Trump’a, insan uygarlığının birikimi olan uluslararası hukuk düzenine geri dönmesi çağrısında bulunuyorum. Avrupa Birliği'nden, AB ile Latin Amerika ve Karayipler arasında varılan anlaşma doğrultusunda, Venezuela uçuşlarını normalleştirmesini veya bunu yapmayan şirketleri cezalandırmasını talep ediyorum."

"Gökyüzü dünyanın her yerinde açık olmalıdır"

Petro, Latin Amerika ve Karayip ülkelerinden "korkmadan" sesini yükseltmesini isteyerek, "Tüm Latin Amerika ve Karayip ülkelerine, normal uçuşlarını yeniden başlatma çağrısında bulunuyorum. Kolombiya'da ise yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddeden ve yalnızca OACI ya da Kolombiya hükümetinin talimatlarını takip etmeyen şirketlerin cezalandırılması gerekir. İnsanlık serbestçe uçabilmelidir ve gökyüzü dünyanın her yerinde açık olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm hava yolları, pilotlar, uyuşturucu satıcıları ve insan kaçakçıları lütfen Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağını göz önünde bulundurun." ifadesini kullanmıştı.

 

AA

