ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 ARALIK 2025 PAZARTESİ

İsrail, Gazze'ye topçu ve helikopter ateşiyle saldırdı

01 Aralık 2025, Pazartesi 09:49
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyini topçu atışları ve helikopterlerden açılan ateşle hedef aldı.

İsrail ordusu, Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese yönelik ihlallerini sürdürüyor.

 

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğu bölgelerini yoğun şekilde hedef aldı.

Hedef alınan bölgelerden dumanlar yükseldi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de İsrail ordusuna ait bir helikopterden kentin doğu kesimlerine yoğun şekilde ateş açıldı.

Gazze'deki Filistin hükümeti, dün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesin ilk 50 gününde anlaşmayı 591 kez ihlal ettiğini ve bu saldırılarda 357 Filistinlinin şehit olduğunu, 903 kişinin yaralandığını bildirmişti.

AA

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • S.topuz

    1.12.2025 13:57:09

    😢🇵🇸😭Bunların bu sorumsuzca ve kanunsuz ve keyfî uygulama-ları, TEHDİTLERİ,SUİKASTLA-RI, Savunmasız ve suçsuz mâsum sivilleri rasgele bom-balamaları, katliam ve kıyım-ları,"Aç ve Susuz"bırakmaları, sadece Ortadoğu,Suriye, Gaz-zeliler ve Filistinliler için değil, bütün "İNSANLIK, DÜNYA BARIŞ ve HUZURU" için büyük bir "TEHLİKE ve TEHDİT" mahiyeti taşımaktadır! Tüm suçlular, Uluslar arası Mahke-mede gerekli ceza ve müeyyi-deyi HAK ettiği şekilde acele almalı! Yoksa herkes kafasına göre, gayr-ı Kanunî hareket edecek olursa, bunun sonu nereye varacağını hayal bile edemeyiz, pek korkunç olur. Akl-ı Selim sahibi olan Dünya âlem "Mercilere ve Siyasîlere" duyurulur! Aksi halde YARIN çoook geç olabilir, Allah mu-hafaza! 😭😭😭😭🕊🕊🕊🌍🇪🇺🕋🇹🇷🇵🇸🇵🇸🇵🇸Eeey Âlem-iİNSANLIK, Eeeey Âlem-i İSLÂM, Eeeey AB, Eeeeey BM, Eeeey A.B.D! Daha ne zamana kadar seyredeceksiniz ve "SUÇ ORTAĞI" olmaya devam mı edeceksiniz?.Yetmedimiiiii, yetmedi miiiiiiii?!😭😭😭🕊🕊🕊🌍🇪🇺🕋🇹🇷🇵🇸🇵🇸🇵🇸

  • S.topuz

    1.12.2025 13:55:40

    😭🇵🇸😭🇵🇸😭"ZULME RIZA ZULÜMDÜR, KÜFRE RIZA KÜFÜRDÜR!" 😢🙌🌹🤲🌹❤☝️🌙🕋😭😭😭🕊🕊🕊🌍🇪🇺🕋🇹🇷🇵🇸🇵🇸🇵🇸 Eeey Âlem-i İNSANLIK, Eeeeey Âlem-i İslâm, Eeeeey NATO-OTAN, utan utan! Eeeeey AB, Eeeeey BM, Eeeeey ABD, Eeeey İngiltere, Eeeeey Almanya, Eeeeey Fransa, vd.! Daha ne zamana kadar seyredecek ve Bomba ve Silâh sevkedecek ve alış-verişe devam edecek ve bekliyeceksiniiiizzz?.. Daha ne kadar MÂSUM ve SAVUNMASIZ İNSANLAR'ın katledilmesi lâzım?! Yetmedi miiii? Yuuuh! Yuuuuh! Yine Yuuuuuuuuuhhhhh! ZÂLiMLER, KÂTiLLER, KÂFiRLER ve MÜNÂFIKLAR için yaşasın CEHENNEM ve Esfel-i SÂFİLÎN! "Es Sabru miftahul FEREC!" "Lâ tehzen, İnnallahe meanâ! " "Allâhü veliyyüllezîne emenü!" 😭🙌🌹🤲🌹❤☝️🌙🕋😭😭😪🕊🕊🕊🌍🇪🇺🕋🇹🇷🇷🇺🇵🇸😭🇵🇸😭🇵🇸😭🇵🇸

