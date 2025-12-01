Kopenhag Kriterleri ön şart

"TÜRK-ALMAN İLİŞKİLERİNİN GEÇMİŞİ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ" KONULU PANELDE KONUŞAN ALMANYA'NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ SİBYLLE KATHARİNA SORG, AB'YE TAM ÜYELİK İÇİN "KOPENHAG KRİTERLERİ"NİN ÖN ŞART OLDUĞUNU HATIRLATTI.

TAM ÜYELİK UZAK MESAFEDE - TÜRKİYE'Yİ AVRUPAYA BAĞLAMAK

Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Sorg, Türkiye’nin tam üyeliği için Kopenhag kriterlerinin vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak, AB’ye yakınlaşma sürecinin ancak reform iradesiyle ilerleyebileceğini ifade etti.

Konrad Adenauer Vakfı’nın Türkiye temsilciliğinin kuruluşunun 40’ıncı yıl dönümü kapsamında Ankara’daki Hilton Otel’de “Türk-Alman İlişkilerinin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği” başlıklı bir panel düzenlendi.

Panelde konuşan Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, ikili ilişkilerde yükselişin olduğunu belirterek, “Ancak her iki ülke için de asıl mesele şu ki, Türkiye ve Almanya’nın Avrupa’nın büyük ülkeleri arasında yer aldığını ve bu nedenle oynayacak bir rolümüz olduğunun farkına varmamız gerek. Bu rol, çözümlerin parçası olmamız gereken bir roldür. Müttefikler ve ortaklar olarak ilerlememiz gerekir. Bu nedenle şu anda ülkelerimizin güvenlik ve savunma konularına, ekonomilerimizi yeniden güçlendirmeye ve AB-Türkiye ilişkilerine odaklanması son derece önemlidir” değerlendirmesini yaptı.

Tam üyelik uzak mesafede

Sorg, Türkiye’nin AB üyelik sürecinde Kopenhag kriterlerinin ön şart olduğunu belirterek, Elbette Kopenhag Kriterleri tam üyelik için ön koşuldur, ancak şu an bulunduğumuz yer ile tam üyelik arasında çok uzun bir mesafe söz konusu. Almanya her zaman bu yakınlaşmanın savunucusu olacak, her fırsatı sonuna kadar kullanarak bu yakınlaşmayı destekleyecektir. Sonra da Türkiye’nin ne yapmak istediğine, Türk toplumunun, Türk halkının en sonunda ne karar vereceğine bakacağız. Türkiye üye olacak mı, olmayacak mı? Bu nihayetinde Türk tarafının kararıdır, ama biz kendi açımızdan bu süreci kolaylaştırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.”

“Türkiye’yi Avrupa’ya bağlamak istiyoruz”

Konrad Adenauer Vakfı Türkiye Direktörü Ellinor Zeino ise, Ekim ayında Almanya Şansölyesi Friedrich Merz’in Ankara’ya yaptığı ziyaretin Türk-Alman ilişkilerinde yeni bir dönemin sayfasını açtığını belirtti. Zeino, “Amacımız, Türkiye’yi Avrupa’ya mümkün olduğunca sıkı bir şekilde bağlamak, karşılıklı etkileşimin önündeki engelleri azaltmak ve ilişkilerimizin büyük potansiyelini hayata geçirmektir. Konrad Adenauer Vakfı bu misyona bağlı kalmaya devam edecek ve Türk-Alman ilişkilerine hizmet etmeyi sürdürecektir. Ancak hepsinden önemlisi, ülkelerimizi birbirine bağlayan şey kalpler ve zihinlerdir. Dört kuşaktır birlikte büyüyen, okuyan, çalışan ve yaşayan insanların kurduğu sayısız aile bağları, iş ilişkileri ve dostluklar, ilişkilerimizi şekillendirmiştir” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka

***

Kopenhag kriterleri nedir?

22 Haziran 1993 tarihinde yapılan Kopenhag Zirvesi'nde, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği'nin genişlemesinin Merkezi Doğu Avrupa Ülkelerini kapsayacağını kabul etmiş ve aynı zamanda adaylık için başvuruda bulunan ülkelerin tam üyeliğe kabul edilmeden önce karşılaması gereken kriterleri de belirtmiştir. Bu kriterler siyasî, ekonomik ve topluluk mevzuatının benimsenmesi olmak üzere üç grupta toplanmıştır. Aday ülkeler; demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını, azınlıklara saygı gösterilmesi ve korunmasını, işleyen bir piyasa ekonomisinin varlığını ve Birlik içinde piyasa güçleri ve rekabetçi baskı ile baş edebilecek kapasiteyi garanti eden kurumların istikrarını sağlamış olmalıdır. Üyelik, aday ülkenin siyasal, ekonomik ve parasal birliğin hedeflerine katılma da dahil olmak üzere üyelik yükümlülüğünü üstlenme yeteneğine sahip olmasını da öngörür.