Türkiye hukuk devleti ilkesinden uzaklaştı

İstanbul Bağımsız Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Avukatlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye’nin hukuk devleti ilkesinden çok uzaklaştığı bir dönemde avukatların üstlendiği sorumluluğun her zamankinden daha hayatî hale geldiğini vurguladı.

Adaleti tesis etmek ve savunmakla görevli hukukçuların, kendilerinden beklenen bu misyonu gereği gibi yerine getirebilmeleri için nitelikli bir hukuk eğitimi şart olduğunu söyleyen Yeneroğlu, “Adalet, yalnızca iddia ve hüküm makamıyla değil, güçlü bir savunma ile mümkündür. Avukatların meslekî bağımsızlığının güvence altına alınmadığı, ekonomik olarak ayakta kalmakta zorlandığı bir sistemde adil ve etkili yargılamadan söz edilemez. Hukuk devleti yeniden tesis edilmeden ve savunma hakkı güçlendirilmeden kalıcı bir çözüm mümkün değildir” değerlendirmesinde bulundu. Ankara - Mehmet Kara

