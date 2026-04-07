"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 NİSAN 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Türkiye hukuk devleti ilkesinden uzaklaştı

07 Nisan 2026, Salı 17:00
İstanbul Bağımsız Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Avukatlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye’nin hukuk devleti ilkesinden çok uzaklaştığı bir dönemde avukatların üstlendiği sorumluluğun her zamankinden daha hayatî hale geldiğini vurguladı.

Adaleti tesis etmek ve savunmakla görevli hukukçuların, kendilerinden beklenen bu misyonu gereği gibi yerine getirebilmeleri için nitelikli bir hukuk eğitimi şart olduğunu söyleyen Yeneroğlu, “Adalet, yalnızca iddia ve hüküm makamıyla değil, güçlü bir savunma ile mümkündür. Avukatların meslekî bağımsızlığının güvence altına alınmadığı, ekonomik olarak ayakta kalmakta zorlandığı bir sistemde adil ve etkili yargılamadan söz edilemez. Hukuk devleti yeniden tesis edilmeden ve savunma hakkı güçlendirilmeden kalıcı bir çözüm mümkün değildir” değerlendirmesinde bulundu.

Ankara - Mehmet Kara

Okunma Sayısı: 255
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye hukuk devleti ilkesinden uzaklaştı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Tahakküm değil, millete hizmet asıl olmalı
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.