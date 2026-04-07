MHP İstanbul İl Teşkilâtı’nı feshetti

Milliyetçi Hareket Partisi’nde (MHP) İstanbul teşkilatlarına yönelik kapsamlı bir fesih kararı alındı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından yapılan yazılı açıklamayla, İstanbul İl Teşkilâtı ve 39 ilçe teşkilâtının görevden alındığı kamuoyuna duyuruldu. Karar, partide eski Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in istifasının ardından yaşanan sürecin akabinde geldi. Yönter’in bu sürecin ardından gelen istifası sonrası, MHP’nin bazı İstanbul il yöneticilerinin İzzet Ulvi Yönter’e destek mesajları paylaştığı görülmüştü. Haber Merkezi

