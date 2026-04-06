"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 NİSAN 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

"Her şey savaşın tüm cephelerde devam edeceğini gösteriyor"

06 Nisan 2026, Pazartesi 15:37
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ABD-İsrail ile İran arasında mevcut şartlarda arabuluculuğun gerçek bir olasılık olmadığını, Orta Doğu'daki çatışmaların tüm cephelerde devam etmesinin beklendiğini söyledi.

Albares, İspanya devlet televizyonu RTVE'ye yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını ve Orta Doğu'daki çatışmaların yol açtığı krizi değerlendirdi.

"Şu anda İspanyol halkına gerçeği söylemeliyiz. Her şey savaşın tüm cephelerde devam edeceğini gösteriyor." diyen Albares, mevcut şartlarda müzakere masasına geri dönmenin, çatışmaları durdurmak için arabuluculuk yapılmasının "gerçek bir olasılık olarak göremediğini" belirtti.

İspanya Dışişleri Bakanı, "bir arabuluculuk için hem İran'ı hem de ABD'yi dahil etmek gerektiğini, ikisi de dahil olmadan Hürmüz Boğazı'nı açmanın ve gerginliği azaltmanın çok zor olduğunu" söyledi.

Albares, "Orta Doğu'nun onlarca yıldır içinde bulunduğu, bitmek bilmeyen savaşın yayılması riskini görüyoruz." diyerek, şöyle devam etti:

"Orta Doğu halklarının birbirleriyle savaş dışında başka bir şekilde ilişki kurmasının mümkün olmadığı görülüyor. Ancak bu durum en azından ekonomik sonuçlarıyla tüm dünyayı etkileyen bir boyuta ulaştı. Bu nedenle İspanya savaşa karşı çıkıyor, müzakerelerin başlatılması ve gerilimin azaltılması çağrısında bulunuyor. Bu yolu izlemeye devam edeceğiz."

Türkiye, Katar, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan'daki mevkidaşlarıyla sürekli temas halinde olduklarını belirten İspanya Dışişleri Bakanı, "Savaş ve bu savaşın nasıl sona ereceği konusunda endişeler var. Bu savaş, iki savaş arasında sadece bir ara olarak ya da tüm dünyada bir silahlanma yarışı olarak sona eremez. Maalesef güvenliksiz olma duygusu arttı." dedi.

İspanya'nın sağlam enerji arzı var

Tüm dünyayı etkileyen enerji krizinden diğer ülkelere nazaran İspanya'nın daha az etkilendiğini savunan Albares, "Ülkemizin sağlam ve çeşitlendirilmiş bir enerji arzı var. Birkaç gün önce Cezayir'deydim ve bu ülkenin cumhurbaşkanı bizzat, istenirse İspanya'ya gaz hacminin artırılacağını garanti etti. Ayrıca bunu mümkün kılmak için enerji altyapısını genişletme arzusunu da dile getirdi. Başka ortaklarımız ve çok miktarda yenilenebilir enerjimiz var. Bu da İspanya'nın enerji egemenliğinin çok önemli bir yüzdesini garanti ediyor. Yenilenebilir enerjinin bize ulaşması Hürmüz Boğazı'na veya başka bir boğaza ihtiyaç duymuyor." açıklamasında bulundu.

Albares, her şeye rağmen küresel enerji sonuçlarının ciddiyetinin farkında olduklarına dikkati çekerek, "Dünyanın gaz ve petrolünün beşte birinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğinden bahsediyoruz. Gübre gibi diğer ürünler de tarım ve gıda üretimi için kesinlikle hayati önem taşıyor. Bunun şu anda Afrika'da oluşturduğu etkiyi bir düşünün. Kıta genelinde gıda egemenliği birçok ülkede zaten çok kırılgan ve bu durum daha da tehlikeli hale geliyor." şeklinde konuştu.

İspanya, bu çatışmayı tırmandırabilecek herhangi bir müdahalenin tartışıldığı hiçbir toplantıya katılmayacak

Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin garanti edilmesi için geçen hafta İngiltere'nin öncülüğünde 40 ülkenin katılımıyla yapılan toplantıya İspanya'nın kendi isteğiyle katılmadığını da ifade eden Albares, "Davet edildim ancak İspanya katılmamaya karar verdi çünkü İspanya, bu çatışmayı tırmandırabilecek herhangi bir müdahalenin, ister güç ister güvenlik yoluyla olsun, tartışıldığı hiçbir toplantıya katılmayacak." dedi.

Diğer yandan İran'a yönelik saldırılarda ABD'ye destek vermeyip, "Savaşa hayır" sloganına öncülük etmesinden dolayı İspanya ile ABD arasında mevcut durumda herhangi bir sorun olup olmadığıyla ilgili soruya ise Albares, "Bu, şu anda iki tarafın da ele aldığı bir konu değil. (Askeri üslerin kullanılmasına izin verilmemesi) İspanya, egemenlik gücünü kullandı. Hedefsiz gördüğümüz, küresel ekonomi ve İspanyolların maliyesi için çok ciddi sonuçlar doğuran bir savaşın devamını teşvik eden, tırmandıran veya izin veren hiçbir şeye katılmayacağımızı açıkça belirttik." cevabını verdi.

AA

Okunma Sayısı: 186
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.