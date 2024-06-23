Gazze’de 6 binden fazla anne öldü

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi Filistin Ofisi Özel Temsilcisi Maryse Guimond, “Gazze’de tanıştığım her kadının bir kayıp hikayesi var. 10 binden fazla kadın ve 6 binden fazla anne öldü.” dedi.

Guimond ve BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi’nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Gazze’deki bir haftalık görevini kısa bir süre önce bitirdiğini kaydeden Guimond, orada kendisini “yıkılmış bir dünyada hapsolmuş” gibi hissettiğini söyledi.

Guimond, “Gazze Şeridi’nde evler, hastaneler, okullar ve üniversiteler yıkıldı. Şeridin ortasında doğru ilerlediğinizde kıtlık içerisinde sıkışıp kalmış ve derme çatma çadırlarda yaşayan insanlar görüyorsunuz.” dedi.

Hiçbir yer güvenli değil

Gazze’de 1 milyondan fazla kişinin birden fazla kez yerinden edildiğini hatırlatan Guimond, temel hizmetlere erişemeyen bu insanlar için güvenli hiçbir yer olmadığını belirtti. Guimond, “Yaklaşık dokuz ay süren savaşın ardından halk, gıda güvenliği, barınma, sağlık ve geçimini sağlayacak araç ile kapasiteden neredeyse tamamen mahrum bırakıldı. Gazze halkı savaşın durmasını istiyor. Gazze’de tanıştığım her kadının bir kayıp hikayesi var. 10 binden fazla kadın, 6 binden fazla anne hayatını kaybetti.” ifadelerini kullandı.

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Gazze’de 10 bin hasta tıbbî tahliyeye ihtiyaç duyuyor

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Richard Peeperkorn, İsrail’in yoğun saldırıları altındaki Gazze’de en az 10 bin hastanın tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu ve Refah Sınır Kapısı’nın kapatıldığı 7 Mayıs’tan bu yana hiçbir tahliyenin gerçekleşmediğini söyledi.

Peeperkorn, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi’nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu. İsrail ordusunun kara saldırısı başlatmasının ardından 7 Mayıs’tan bu yana bir milyonu aşkın kişinin Refah bölgesinden ayrılmak zorunda kaldığına dikkati çeken Peeperkorn, bölgedeki insani yardım operasyonlarında zorluklar yaşandığını söyledi.

Peeperkorn, “(İsrail tarafından) Refah Sınır Kapısı’nın kapatılması, BM lojistik merkezine erişimin kesilmesine neden oldu. Bu da malzeme akışını engelledi.” dedi. “Gazze’de en az 10 bin hasta tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyuyor.” diyen Peeperkorn, 7 Ekim 2023’ten bu yana 4 bin 895 hastanın Gazze dışına sevk edildiğini anlattı.