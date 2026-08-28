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28 AĞUSTOS 2026 CUMA - YIL: 57

Fatih Tekke'nin istifası kabul edilmedi

28 Ağustos 2026, Cuma
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımına elenmesinin ardından istifa ettiğini açıklayan teknik direktör Fatih Tekke'nin istifası kabul edilmedi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, Tekke'nin Ferencvaros karşılaşmasının ardından yaşanan mağlubiyetin oluşturduğu duygusal yoğunlukla istifa kararı aldığı belirtilerek, "Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak, teknik direktörümüz Fatih Tekke’nin istifa kararı kabul edilmemiştir." denildi.

 

Açıklamada "Fatih Tekke, teknik direktörlük görevine devam etmektedir ve ligde oynayacağımız Amedspor karşılaşmasında takımımızın başında olacaktır." ifadesine de yer verildi.

Tekke, Ferencvaros maçı sonrasında yayıncı kuruluşa verdiği röportajda görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Bordo-mavili takımın teknik adamı, daha sonra Groupama Stadı'ndan takım otobüsüyle ayrılmıştı.

AA

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