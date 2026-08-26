'Bitmeyen' hat yapmışlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 31 Mart 2019 tarihindeki yerel seçimlerden önce, “Ramazan Bayramı’nda açılacak” dediği ve temeli 2008 yılında atılan, 2011’de tamamlanması planlanan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı, sekiz kez ertelendikten sonra 26 Nisan 2023’te hizmete açıldı.

Başlangıçta 2 milyar 91 milyon TL olarak açıklanan proje maliyeti yıllar içinde 32 kat artarak 64,5 milyar TL’ye ulaştı. Açılışın ardından hatta heyelan ve toprak kaymaları yaşanırken, altyapı için yeni harcamalar yapılmaya devam edildi.

BirGün’ün haberine göre, Haziran 2026’da “iklim değişikliğine bağlı altyapı iyileştirmeleri” kapsamında 5 milyar TL harcanan hat için 24 Ağustos’ta 636,9 milyon TL’lik yeni bir sözleşme imzalandı. İhale kapsamında güzergâhtaki bir karayolu köprüsünün yenilenmesi ve başka bir köprünün yaklaşım dolgularının iyileştirilmesi öngörülürken, hattın hizmete açılmasının ardından yapılan ek harcamalar 6 milyar TL’ye yaklaştı.

Haber Merkezi