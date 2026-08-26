"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 AĞUSTOS 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

'Bitmeyen' hat yapmışlar

26 Ağustos 2026, Çarşamba 17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 31 Mart 2019 tarihindeki yerel seçimlerden önce, “Ramazan Bayramı’nda açılacak” dediği ve temeli 2008 yılında atılan, 2011’de tamamlanması planlanan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı, sekiz kez ertelendikten sonra 26 Nisan 2023’te hizmete açıldı.

Başlangıçta 2 milyar 91 milyon TL olarak açıklanan proje maliyeti yıllar içinde 32 kat artarak 64,5 milyar TL’ye ulaştı. Açılışın ardından hatta heyelan ve toprak kaymaları yaşanırken, altyapı için yeni harcamalar yapılmaya devam edildi.

BirGün’ün haberine göre, Haziran 2026’da “iklim değişikliğine bağlı altyapı iyileştirmeleri” kapsamında 5 milyar TL harcanan hat için 24 Ağustos’ta 636,9 milyon TL’lik yeni bir sözleşme imzalandı. İhale kapsamında güzergâhtaki bir karayolu köprüsünün yenilenmesi ve başka bir köprünün yaklaşım dolgularının iyileştirilmesi öngörülürken, hattın hizmete açılmasının ardından yapılan ek harcamalar 6 milyar TL’ye yaklaştı.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 260
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD’de de vicdan sahipleri var

    Nepal'de selde ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi - Yüzlerce kişiden haber alınamıyor

    "İran'la savaş çok yakında sona erecek"

    'Bitmeyen' hat yapmışlar

    Hakları ödememek için dava bahanesi

    Gıda enflasyonunda en öndeyiz! Fark yüzde 24

    2026-MEB-AGS sonuçları yeniden açıklandı

    Nepal'de sel: İlk belirlemelere göre 7 kişi öldü

    2026-MEB-AGS sonuçlarına ilişkin açıklama

    Yunanistan'da bu yıl Batı Nil virüsü vakaları 2018'deki rekoru aşabilir

    Sosyal medya çocukların psikolojisini bozuyor

    Yangına benzinle koşuyor

    Mesele yalnızca yol yapmak değil ki

    Hürmüz’de 6 ayda 20 denizci öldü

    İran: Tamamen hazırlıklıyız

    Zaferler ayına yakışmıyor - Demokrat Parti Sözcüsü Altıntaş: Bu muamele kabul edilemez

    İsrail, Avrupa Birliği kurumlarına da saldırıyor

    Emekliler ölsün mü?

    Madenciler: Seçim var, hepsi kapımıza gelecek

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Sosyal medya çocukların psikolojisini bozuyor
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    2026-MEB-AGS sonuçları yeniden açıklandı
    Genel

    2026-MEB-AGS sonuçlarına ilişkin açıklama
    Genel

    Nepal'de sel: İlk belirlemelere göre 7 kişi öldü
    Genel

    Hakları ödememek için dava bahanesi
    Genel

    Yunanistan'da bu yıl Batı Nil virüsü vakaları 2018'deki rekoru aşabilir
    Genel

    Nepal'de selde ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi - Yüzlerce kişiden haber alınamıyor
    Genel

    Gıda enflasyonunda en öndeyiz! Fark yüzde 24

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.