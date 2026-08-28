5 yıllık sepet farkı âdeta uçurum

Türkiye’de yoksulluk derinleşiyor. Gelir erimesi ve artan zamlar nedeniyle sofralar küçülüyor.

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Market fiyatları Avrupa’yı solladı

2022’de hayata geçirilen ve ‘Aşırı yoksulluk sınırının altındaki vatandaşların aşırı yoksulluktan kurtarılmasını’ amaçlayan Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 2017’den bu yılın ilk 7 ayına kadar 11.2 milyon haneye ulaşıldı. 2021 yılında 50.7 milyar TL olan iktidarın, ‘Yoksullukla Mücadele’ harcaması, 2025’te 359.1 milyar TL’ye 2026’nın Ocak-Temmuz döneminde ise 285 milyar liraya çıktı.

Nefes’in haberine göre, Türkiye’de hanelerin mutfak harcaması ise gün geçtikçe katlanıyor. Kıt kanaat geçinen vatandaşın market sepetini doldurması imkansız hale geldi.

Vatandaşın Eylül 2021’de 1.000 liraya satın aldığı içinde ekmek, un, bulgur, süt, et ürünlerinin bulunduğu aynı gıda sepetine bugün 22 bin 810 lira ödemek zorunda kalıyor. Aradan geçen sürede gıda sepetini doldurmanın maliyeti 22 kat yani yüzde 2.181 oranında arttı. Son bir yıllık dönemde ise gıda fiyatlarındaki artışın yüzde 56.7 olduğu belirtildi.

Haber Merkezi