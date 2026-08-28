100 liralık borcun faizi 103 lira

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Hazine’nin borç stoku ve faiz yüküne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Hazine’nin iç ve dış borç stokunun 2026 yılının yedi ayında 1 trilyon 801 milyar lira artarak 15 trilyon 463 milyar liraya yükseldiğine işaret eden Kış, borçların vadesine kadar ödenmesi gereken toplam faiz yükünün de 11 trilyon 830 milyar liraya ulaştığını kaydetti.

Kış şunları söyledi:

“Türkiye, borçtan daha fazla faiz ödemek zorunda bırakıldığı bir noktaya getirildi. Hazine’nin 9 trilyon 244 milyar liralık iç borcuna karşılık 9 trilyon 499 milyar liralık faiz yükü bulunuyor. Başka bir ifadeyle Hazine, aldığı her 100 liralık iç borç için 103 lira faiz ödeyecek. Faiz yükü anaparayı geçmiş durumda. İktidar buna ‘mali disiplin’ diyemez. Bunun adı, bütçeyi faiz çevrelerine teslim etmek ve gelecek yılların kamu gelirlerini bugünden ipotek etmektir. Türkiye’nin vergileri daha tahsil edilmeden faize bağlanmıştır.”

Ankara - Anka