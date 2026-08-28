Külliye’den yeni anayasa için referandum mesajı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, iktidarın uzun süredir gündemde tuttuğu yeni anayasa hedefiyle ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Uçum, mevcut 28. Yasama Dönemi’nde yeni anayasanın tamamlanmasının güç göründüğünü belirterek, “Türkiye muhtemelen bir sonraki yasama döneminde, yani 29. Dönem TBMM’si eliyle yeni anayasasını yapacaktır” dedi. Uçum ayrıca yeni anayasanın Meclis’te 400’ün üzerinde oyla kabul edilse bile mutlaka referanduma götürülmesi gerektiğini savundu. Mevcut Anayasa’ya göre anayasa değişikliklerinin 400 veya daha fazla oyla kabul edilmesi halinde zorunlu referandum bulunmadığını hatırlatan Uçum, bunun yeni anayasa açısından uygulanamayacağını söyledi. Haber Merkezi

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