Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, sanayicilerin gelinen ortamda yeni yatırım yapmanın değil, bu zor şartlara ne kadar dayanabileceğinin, nasıl ayakta kalabileceğinin hesabını yaptığını belirtirtti.

Ardıç “Fiyat istikrarını sağlamaya çalışırken, üretim istikrarını kaybetmemeliyiz. İhtiyacımız olan, enflasyonla mücadeleyi üretimi ve ihracatı gözeterek önceleyen daha dengeli bir politika bileşimidir. Bu mücadele Merkez Bankası’nın faiz politikasıyla sınırlı kalamaz. Kamu harcamaları, vergi politikası, yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar ve beklenti yönetimi; para politikası ile güçlü bir eş güdüm içinde yürütülmelidir. Ayrıca para politikasının daha sade, öngörülebilir bir yapıya kavuşturulması ve parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi büyük önem taşıyor” dedi. Ekonomim’in haberine göre sanayisizleşme riskine de değinen Ardıç, “Mevcut göstergeler, gerekli politika değişiklikleri yapılmadığı takdirde bu tehlikenin artık teorik bir ihtimal olmaktan çıktığını gösteriyor. Ülkemizin sanayiden uzaklaşması kalkınma modelimizi doğrudan ilgilendiren bir risktir” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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