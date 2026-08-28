Terör örgütü elebaşı Öcalan sahaya mı inecek?

Medyascope Yayın Yönetmeni Ruşen Çakır, çözüm sürecinde yeni bir aşamaya geçildiğini söyledi. Çakır, Abdullah Öcalan’ın önümüzdeki günlerde gazeteciler aracılığıyla doğrudan kamuoyuyla tanışacağını belirtti.

Medyascope’un haberine göre, Çakır “Öcalan realitesini tanımanın ötesinde Öcalan’ı tanıma gibi bir olay yaşanacak” dedi. Çakır, geçmişte cezaevine girmeden önce Öcalan’ın Türk medyasından isimlerle röportajlar yaptığını ancak tam bir tanışmanın yaşanamadığını kaydetti. Çakır, Türkiye’de daha önce yayınlanmamış bir Fatih Altaylı röportajının PKK’nın bir internet sitesine yüklendiğini söyledi. Çakır, bu röportajı Medyascope’un YouTube’da yayınladığını ve yüz binlerce kişinin izlediğini belirtti. Çakır, izlenme rakamlarına dikkat çekerek “Demek ki bir merak var, eski bir röportaj olmasına rağmen” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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