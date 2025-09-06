Trump, Venezeula'yı da tehdit etti: "Uçaklarınızı düşürürüz"

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya ait iki savaş uçağının bir ABD donanma gemisine yakın uçuş gerçekleştirmesine tepki göstererek, "Eğer bizi tehlikeli bir duruma sokarlarsa o uçaklar düşürülecek." dedi.

'Son 100 yılda kıtamızda görülen en büyük tehditle karşı karşıyayız'

Venezuela'dan ABD'ye: Kıyılarımızdan ve topraklarımızdan uzak dur!

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirirken ABD ile Venezuela arasında artan gerginliğe değindi.

Trump, Venezuela'ya ait savaş uçaklarının ABD donanma unsurlarına yakın uçmaları hakkında ne düşündüğü yönündeki bir soruya, "Bence başları belaya girecek. Onlara bunu söylüyoruz. Tehlikeli bir pozisyonda uçarlarsa, kaptanlarımız ne yapmak istediklerine kendileri karar verir." diye yanıt verdi.

Söz konusu uçakların ne kadar yakından uçmasının ABD için "tehlike" oluşturduğu sorusuna ise Trump, "Eğer bizi tehlikeli bir duruma sokarlarsa o uçaklar düşürülecek." şeklinde karşılık verdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Venezuela'ya ait iki askeri uçağın uluslararası sularda bulunan bir ABD donanma gemisine yakın uçuş gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

Açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD ordusu tarafından yürütülen narkotik ve terörle mücadele operasyonlarını engellenmek amacıyla herhangi bir girişimde bulunmamasının tavsiye edildiği belirtilmişti.

ABD ile Venezuela arasındaki gerginlik tırmanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

Maduro'nun, on yılı aşkın süredir ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu "Cartel de los Soles"in liderliğini yaptığı öne sürülürken ABD Hazine Bakanlığı 25 Temmuz'da "Cartel de los Soles"i, "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist" şeklinde tanımlamıştı.

ABD yönetimi, 8 Ağustos'ta Maduro'nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükselttiğini duyurmuştu.

Maduro, 18 Ağustos'ta ABD'nin olası müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk, Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır." ifadesini kullanmıştı.

​​​​​​​Trump'ın talimatıyla 28 Ağustos'ta, Karayipler bölgesinde Venezuela açıklarına gönderilen bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunun bölgeye doğru yola çıktığı bildirilmişti.

Trump'tan, Beyaz Saray'ın karşısında savaş karşıtlığıyla sembolleşen çadırın kaldırılması talimatı

Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında Beyaz Saray'ın karşısındaki Lafayette Park'ta bulunan bir çadırla ilgili açıklama yaptı.

Söz konusu çadırın "Amerikan karşıtı" bir yere dönüştüğünü savunan bir muhabirin sorusu üzerine salonda bulunan görevlilere dönen Trump, "Onu hemen kaldırın. Bugün, hemen kaldırın. Radikal solculara sürüklenmiş. Lafayette Park'taymış, kaldırın onu." diye konuştu.

Trump, çadırın orada olduğunu bilmediğini söyleyerek, başkent Washington'da suçla mücadele kapsamında yüzlerce çadırı kaldırdıklarını ve bu çadırın da kaldırılacağını belirtti.

Beyaz Saray'ın karşısında bulunan Lafayette Park'ta savaş karşıtlığıyla sembolleşen çadır, 30 yılı aşkın süredir aynı yerde bulunuyor.

Trump, 2026 G20 Zirvesi'nin Miami'de kendisine ait golf tesislerinde yapılacağını açıkladı

Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında gelecek yıl ABD'de yapılacak G20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu yıl Güney Afrika'da yapılacak G20 Zirvesi'ne katılmayacağını belirten Trump, kendisinin yerine Başkan Yardımcısı JD Vance'in bu toplantıda yer alacağını söyledi.

Trump, gelecek yıl ABD'de düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'nin Miami'de yapılacağını hatırlatarak, söz konusu zirveyi kendisine ait Doral Golf Tesisleri'nde yapmayı planladıklarını aktardı.

Söz konusu organizasyon için Doral'ın en iyi seçenek olduğunu vurgulayan Trump, bu işten hiçbir şekilde para kazanmayacaklarını, amacının liderleri en iyi şekilde ağırlamak olduğunu ifade etti.

Trump ayrıca, zirvenin 14-16 Aralık 2026'da gerçekleştirileceğini kaydetti.