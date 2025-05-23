“Gazze’de yaşananlar kabul edilemez”

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, SKAI radyonun bir programına misafir oldu. Miçotakis, muhalefetin hükümete Filistin politikası sebebiyle yönelttiği eleştirileri şu sözlerle cevapladı:

“Gazze’de son haftalarda yaşananların bir mazereti olamaz ve kabul edilemez. İsrail, bu operasyonları bir an evvel durdurup, Birleşmiş Milletlerin (BM) ve şu an zorluk yaşayan Gazze nüfusunu destekleyen diğer insanî organizasyonların yardım, gıda ve ilaç tedarik etmesini kolaylaştırmalıdır.” Yunanistan’ın İsrail ile stratejik bir ittifak içerisinde olduğunu belirten Miçotakis, “Müttefiklerimize acı gerçekleri söylemek sorumluluğumuzdur” dedi. AA

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