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7 EKİM 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Gazze'deki olaylar hakkında Türkiye'den açıklama

07 Ekim 2023, Cumartesi 19:31
Dışişleri Bakanlığı, İzzeddin Kassam Tugayları'nın Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı saldırılara ilişkin, "Bölgede sükunetin bir an önce tesis edilmesine büyük önem veriyor, sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Bakanlık, İsrail-Filistin bağlamında yaşanan son gelişmeler hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail ve Filistin’de yaşanan şiddet ve gerilimin derin bir endişeyle karşılandığı kaydedildi.

"Bölgede sükunetin bir an önce yeniden tesis edilmesine büyük önem veriyor, sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklama, şöyle devam etti:

"Şiddet eylemlerinin ve buna bağlı tırmanmaların kimseye bir fayda sağlamayacağını vurguluyor, tarafları itidalle hareket etmeye ve fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz."

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu gelişmelerin daha fazla tırmanmadan ve daha geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alınabilmesini teminen, Türkiye olarak elimizden gelen katkıyı sağlamaya daima hazırız. Bu doğrultuda, ilgili taraflarla temaslarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz.

Bu üzücü gelişmeler, iki devletli çözüm vizyonunun önemini bir kez daha göstermektedir. Tarafları, güç kullanmaktan vazgeçerek, bu vizyon doğrultusunda, daha fazla gecikmeksizin kalıcı çözüm için çalışmaya davet ediyoruz."

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, bugün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir saldırı başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını açıklamıştı.

AA

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