Çalışan emekli sayısı 3’e katlandı

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kâzım Ergün, yaptığı yazılı açıklamada SGK’nın Şubat 2026 sigortalı istatistiklerini “büyük endişeyle” incelediklerini bildirdi.

Kazım Ergün, 2020 yılında 746 bin 766 olan çalışan emekli sayısının bugün 2 milyon 130 bin 20’ye ulaştığına işaret ederek, şunları kaydetti: “Bu rakamlar, emeklilerimizin yaşadığı derin yoksulluğun ve geçim sıkıntısının resmi bir itirafıdır. Bu, tesadüf değildir. Emeklilerimiz, ‘emekli’ unvanına rağmen çalışmak zorunda bırakılmaktadır. Çünkü BAĞ-KUR ve SSK emekli maaşları, enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında erimiş, açlık sınırının bile altına düşmüştür. Altı yılda çalışan emekli sayısı neredeyse üç katına çıkarken, maaşlara yapılan zamlar gerçek enflasyonun çok gerisinde kalmıştır. Emeklilerimiz, devletin kendilerine verdiği ‘hak’la değil, yeniden alın teriyle ayakta durmaya çalışmaktadır.”

Ankara - Anka