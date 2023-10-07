Hamas, 'Aksa Tufanı'nda İsrail'e karşı 5 bin roket fırlattı - İsrail de Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını duyurdu

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, İsrail'e karşı başlattıkları Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurdu.

Dayf, İzzeddin Kassam Tugaylarının İsrail'e yönelik başlattığı saldırıya ilişkin yüzünün görülmediği bir videoda konuştu.

Filistin halkının yeniden devrim yaptığını ve bir devlet kurma projesine geri döndüğünü ifade eden Dayf, "İsrail'in ihlallerine karşı bir çizgi çekme kararı aldık, İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonunu başlattık." dedi.

Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında İsrail yönüne 5 bin kadar roket ve havan fırlattıklarını açıklayan Dayf, İsrail ile güvenlik koordinasyonunun sona erdiğini belirtti.

Dayf, Aksa Tufanı'nın İsrail'in düşündüğü ve beklediğinden çok daha büyük olacağını belirterek İslam ve Arap dünyasını İsrail'in işgalini silmek için birleşme, "elinde tüfeği olan herkese bunu çıkarma çağrısı" yaptı.

Aksa Tufanı operasyonuna katılamayanlardan dayanışmayı desteklemesini talep eden Dayf, yayınladıkları talimatların ve açıklamaların takip edilmesini istedi.

Dayf, ilk aşamada İsrail'in askeri bölgeleri ve hava üstlerini hedef aldıklarını dile getirerek, İsrail yönüne roket atmaya devam edeceklerini kaydetti.

İsrail Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını duyurdu

İsrail ordusu onlarca savaş uçağıyla abluka altındaki Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını duyurdu.

İsrail: 5 kişi hayatını kaybetti

İsrail Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Gazze'den atılan roketler nedeniyle İsrail'de 5 kişi hayatını kaybetti.

Haaretz gazetesi de İsrail genelinde roket saldırısı sonucu yaralananların sayısının 100'ü geçtiğini bildirdi.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri ve nerede olduklarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İsrail Savunma Bakanı Gallant: Hamas büyük bir hata yaptı

Gallant, Gazze Şeridi’nde etkin Filistin direniş hareketi Hamas’ın İsrail'e düzenlediği roket saldırıları ve sızma operasyonuna ilişkin görüntülü bir mesaj yayımladı.

İsrail Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan mesajında Gallant, “Hamas bu sabah büyük bir hata yaptı ve İsrail devletine karşı savaş başlattı. İsrail askerleri her noktada düşmana karşı savaşıyor.” dedi.

İsrail vatandaşlarını güvenlik talimatlarına uymaya çağıran Gallant, İsrail’in “bu savaşı kazanacağını” savundu.

Gazze Şeridi'nden çıkan silahlı gruplar Sderot'ta polis merkezini ele geçirdi

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Gazze'den İsrail bölgelerine sızan silahlı grup, Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdi. İsrail ordusunun silahlı gruplarla çatışmaya girdiği ve yaralılar olduğu bildirildi. İsrail ordusu, Sderot kentinin girişinde yolları kapattı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi etrafında 80 kilometre yarıçapındaki bölgeyi askeri alan ilan etti.

İsrail'deki Kanal12 televizyonunun haberine göre, Gazze'den 4 ayrı Filistinli silahlı grup çevredeki yerleşim yerlerine girdi.

Sosyal medyada, Gazze'den İsrail bölgelerine sızan silahlı grupların yerleşim alanlarında çatışmaya girdiği, yaralı İsraillilerin olduğuna ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Hamas: İsrail’e ait Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı ve çevresindeki askeri nokta ele geçirildi

Hamas, silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından başlatılan “Aksa Tufanı” operasyonu kapsamında Gazze Şeridi’nin güneydoğusundaki İsrail’e ait Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı ile çevresindeki askeri noktanın ele geçirildiğini iddia etti.

Hamas, sosyal medya hesabından Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda yer alan İsrail’e ait Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı ile çevresindeki askeri noktanın İzzeddin el-Kassam Tugayları mensuplarınca ele geçirilmesine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde, İzzeddin el-Kassam Tugayları’na bağlı unsurların motosikletlerle Kerem Ebu Salim’e baskın düzenledikleri ve çok sayıda İsrail askerlerini öldürdükleri görüldü.

Ayrıca görüntülerde tamamen askeri kıyafetli Kassam mensuplarının, söz konusu alanda İsrail askerleriyle yer yer çatışmaya girdikleri ve daha sonra alana tamamen hakim oldukları yer aldı.

İsrail tankının imha edildiği ve içindeki askerlerin esir alındığı öne sürüldü

Filistin'den sosyal medya hesaplarında, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına yakın bir bölgede vurulmuş bir tankın yandığı görüntüler paylaşıldı.

Görüntülerde konuşan Filistinli, tanktaki İsrail askerlerinin İzzeddin el-Kassam güçleri tarafından esir alındığını söyledi.

Sosyal medyada ayrıca Kassam'a bağlı silahlı kişilerin İsrail'e ait askeri bir aracı Gazze içinde sürdüğü görüntüler de yer aldı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde, Gazze'den İsrail bölgelerine sızan silahlı bir grubun, Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdiği, İsrail ordusunun silahlı gruplarla çatışmaya girdiği ve yaralılar olduğu bildirilmişti.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: İsrail zor bir zamandan geçiyor

Öteyandan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail zor bir zamandan geçiyor." ifadesini kullanarak İsraillilere ordu güçlerinin talimatlarını dinleme, karşılıklı güven ve sükunet gösterme çağrısında bulundu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı da X sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Hamas'ın sızma operasyonuyla bir saldırı altında oldukları ve kendilerini korumak için her şeyi yapacakları" ifade edildi.

İsrail Başbakanlığı da yerel saatle 13.00'te Tel Aviv'de güvenlik kabinesinin toplanacağını duyurdu.

Bazı İsrail askerlerinin Gazze Şeridi’ne götürüldüğü iddia edildi

Filistinlilere ait sosyal medya hesaplarında, İzzeddin el-Kassam Tugayları mensupları tarafından öldürülen ve yaralı olarak ele geçirilen bazı İsrail askerlerinin görüntüleri paylaşıldı.

Görüntülerde, araçlarla Gazze Şeridi’ne getirilen ölü ve yaralı askerlerin başında toplanan Filistinlilerin slogan atarak sevinç gösterilerinde bulunduğu görüldü.

Öte yandan Hamas, sosyal medya hesaplarından İzzeddin el-Kassam Tugayları mensuplarının, bir İsrail askeri kışlasına düzenledikleri baskına ilişkin görüntüleri paylaştı.

İsrail işgal altındaki Batı Şeria'dan Doğu Kudüs'e giriş çıkışları kapattı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail, Batı Şeria'dan Doğu Kudüs'e tüm asker kontrollü geçiş noktalarını kapattı.

Kudüs'e giriş çıkışların tümüyle engellendiği, vatandaşların geçiş noktalarında bekletildiği ve Kudüs'e giriş yollarında trafik yoğunluğunun olduğu ifade edildi.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerine geçiş yollarını da kapattığı belirtildi.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ile Ürdün arasındaki Kerame Sınır Kapısını da kapattı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, Filistin hükümetine bağlı Sınır ve Sınır Kapıları Heyeti Başkanı Nazmi Mihne'nin açıklamasına yer verdi.

Mihne, İsrail'in Kerame Sınır Kapısı'ndan çift yönlü geçişleri bir sonraki duyuruya kadar kapattığını aktardı.

Haberde, İsrail güçlerinin Kudüs çevresindeki Kalandiya, Şufat Mülteci Kampı, Beyt Iksa, Ez-Zuayyam sınır noktalarını da kapattığı belirtildi.

Gazze Şeridi sınırındaki çatışmalarda 4 Filistinli öldü, 5'i yaralandı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, Gazze Şeridi'nin sınır bölgesinde İsrail ordusu ile Filistinliler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinden biri olan Gazze kentinin doğusunda 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiği aktarılan haberde, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde de 2 gencin öldüğü ve 5 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yaralıların Deyr el-Beleh kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldığı bilgisine yer verildi.