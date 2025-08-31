Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen ve 20 Temmuz’da başlayan adlî tatil sona erdi. 2025-2026 adli yılı bugün başlıyor.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğinin genelgesiyle 20 Temmuz’da başlayan adlî tatil boyunca, adliyelerde görev yapan nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara baktı. Diğer davalara ise yeni adlî yıla kadar ara verildi. Yüksek yargı organları Danıştay ve Yargıtayda da bu süreçte nöbetçi heyetler görev yaptı. Anayasa Mahkemesi ise adlî tatil kapsamında yer almadı. Yeni adlî yıl, bugün Yargıtayda düzenlenecek törenle başlayacak. AA

