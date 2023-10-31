Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi etrafındaki saldırılar son derece endişe verici

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Gazze'deki tek kanser tedavisinin yapıldığı Türk-Filistin Dostluk Hastanesi etrafındaki hava saldırılarının son derece endişe verici olduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki kanser hastalarına yönelik tek hastane olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesine yönelik dün gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu. Gazze'deki sağlık hizmetlerinin korunmasının önemini yeterince vurgulayamadıklarını kaydeden Ghebreyesus, "Gazze'de kanser tedavilerinin yapıldığı ana tesisin (Türk-Filistin Dostluk Hastanesi) etrafındaki hava saldırılarına ilişkin haberler son derece endişe verici. Kanser hastaları zaten hassas ve onların ihtiyaç duydukları bakımı almalarını sağlamak için mümkün olan her şeyi yapmak zorunludur. Bu gerçekten bir ölüm kalım meselesi." ifadelerini kullandı. Türk-Filistin Dostluk Hastanesine saldırı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki kanser hastalarına yönelik tek hastane olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesine dün akşam saldırı düzenlemişti. Türk-Filistin Dostluk Hastanesi Müdürü Subhi Sukeyk, İsrail'in hedef aldığı Gazze'deki sağlık idaresine ait hastanede hasar meydana geldiğini söylemişti. Gazze Şeridi'nde kanser hastalarının tedavi gördüğü tek hastane olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, Filistin'in en büyük hastanelerinden biri olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 34 bin 800 metrekarelik alan üzerine kurulu, 3 katlı ve 180 yatak kapasiteli, Türkiye'nin yaptırdığı hastanenin inşaatı 2017'de tamamlanmıştı. AA

Okunma Sayısı: 253

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.