Gazze’de felaketin en büyüğü

Gazze’de su ve kanalizasyon sisteminin, İsrail’in gerekli ekipman ve yedek parçaların girişine izin vermemesi sebebiyle tamamen çökme riskiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Gazze Sahil Şeridi Belediyeleri Su İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada, su ve kanalizasyon sistemindeki krizin “geri dönüşü olmayan noktaya” yaklaştığı uyarısında bulunuldu. İsrail’in jeneratör, yakıt gibi ihtiyaçların yanı sıra yedek parça ve temel ekipmanların girişini engellemeyi sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, bu nedenle su pompalarının, kuyuların ve atık su arıtma tesislerinin işletilmesinde ciddi sıkıntılar yaşandığı aktarıldı. 2 milyondan fazla kişi risk altında Kış mevsiminin yaklaşmasıyla yağmur suyu ve kanalizasyon tahliye sistemlerinin çalışmamasının sel riskini artıracağına işaret edilen açıklamada, yüz binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin kaldığı çadır ve geçici barınakların su altında kalabileceği uyarısı yapıldı. Sistemin tamamen çökmesi halinde Gazze’de 2 milyondan fazla kişiye hayati öneme sahip hizmetlerin sağlanamayacağı belirtildi. Bu durumun hastalıkların yayılmasına, can kayıplarına ve yeni göç dalgalarına yol açabileceği belirtilerek uluslararası kuruluşlara, gerekli ekipman ve yedek parçaların Gazze’ye girişinin sağlanması için acil müdahale çağrısında bulunuldu. AA

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