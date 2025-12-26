"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 ARALIK 2025 CUMA - YIL: 56

Gazze direnç ve umut mesajı taşıyor

26 Aralık 2025, Cuma 03:47
Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa, işgal altında bulunan Batı Şeria’nın Beytüllahim şehrindeki Doğuş Kilisesi’nde düzenlenen Noel Gece Ayini’ne başkanlık etti.

Ayinde konuşan Pizzaballa, “Bugün kalplerimiz Gazze ile birlikte. Orada büyük bir yıkım var ancak tüm bunlara rağmen halk, hayata karşı coşkusunu, sevinme isteğini ve teslim olmama iradesini koruyor” dedi. Gazze’nin Beytüllahim gibi “direnç ve umut mesajı taşıdığını” belirten Pizzaballa, hayata ve barışa olan inancın yıkımdan daha güçlü olduğunu vurguladı. 

***

Gazze’de uluslararası güç krizi 

Filistin İslâmî Cihat Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed el-Hindi, birçok ülkenin İsrail’in ‘kirli işlerini’ yapmamak için Gazze Şeridi’nde uluslararası güce katılmayı reddettiğini ileri sürdü.

İsrail’in Gazze anlaşmasının ikinci aşamasına geçişi ertelediğini söyleyen el-Hindi, silahın Filistin halkının kırmızı çizgisi olduğunu belirterek, “Direnişin silahı Filistin halkının elinde kalacak” dedi. Arabuluculara İsrail üzerinde “gerçek baskı” kurmaları çağrısında bulunan El-Hindi, İsrail’in ateşkesin ve barışın gerekliliklerini yerine getirmede gecikmeyi sürdürmesinin “gerçek ve kalıcı bir barışa” ulaşma ihtimalini zayıflattığı uyarısını yaptı.

Haber Merkezi

AA

