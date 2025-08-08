"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 AĞUSTOS 2025 CUMA - YIL: 56

"Gazze kentinin" tamamının işgalini onayladı

08 Ağustos 2025, Cuma 10:33
İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onayladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Güvenlik Kabinesinin Başbakan'ın Gazze kentinin işgal edilmesi yönündeki önerisini onayladığı belirtildi.

Yerel kaynaklara göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki "Gazze kentinin" tamamını işgal altına almak için hazırlık yapıyor.

ABD merkezli haber sitesi Axios'un haberine göre de bir İsrailli yetkili, ordunun hazırlandığı saldırının yalnızca Gazze kentini kapsayacağını, mülteci kamplarına veya diğer bölgelere uzanmayacağını belirtti.

Yetkiliye göre hedef, 7 Ekim'e kadar Gazze kentindeki tüm sivilleri zorla yerinden sürerek orta kesimlerdeki mülteci kamplarına ve çevre bölgelere yönlendirmek. Ardından, kentte kalan Hamas mensuplarına karşı hem kara saldırısı yürütülecek hem de kent tam anlamıyla kuşatma altına alınacak.

"İşgal" değil "kontrol" ifadesi tercih edildi

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yediot Aharonot'un aktardığına göre de Güvenlik Kabinesi toplantısında "işgal" kelimesi yasal sorumluluklar nedeniyle özellikle kullanılmadı. Bunun yerine "kontrol" ifadesi tercih edildi.

Yine Yediot Aharonot'a konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, "Niyetimiz Gazze'yi işgal etmektir ancak resmi belgelerde ve açıklamalarda hukuki nedenlerle 'kontrol' ifadesini kullanıyoruz." dedi.

Gazeteye göre bu tercih, uluslararası hukuka göre işgal edilen bölgelerde sivillere karşı doğrudan sorumlulukların doğmasından kaçınmak amacıyla yapıldı.

İsrail muhalefetinden karara tepki

Ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Güvenlik Kabinesi'nin aldığı işgal kararını daha fazla yıkıma yol açacak bir "felaket" olarak niteledi.

Lapid, kabinenin işgal kararını İsrail ordusu ve güvenlik güçlerinin itiraz etmesine rağmen alındığı belirtti.

İşgal kararıyla kabinedeki bazı aşırı sağcı bakanların Netanyahu'yu, Gazze'deki İsrailli esirlerin ölümüne, çatışmalarda çok sayıda İsrail askerinin öldürülmesine ve Tel Aviv'e milyarca dolara mal olacak bir sürece sürüklediğini kaydeden Lapid, bu saldırıların aylarca sürebileceğini ifade etti.

"Bu karar esirler için idam cezası"

Muhalif lider Yair Golan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla işgal kararına tepki gösterdi.

Golan, işgal kararın Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in itirazlarına rağmen alındığını ve "nesiller boyu sürecek bir felaket olduğunu" belirtti.

İşgal kararının Gazze'deki esirler için "idam cezası" olduğunu ifade eden Golan, Netanyahu hükümetinin devrilmesinin "hayatlar kurtaracağı" yorumunda bulundu.

"Netanyahu koltuğu uğruna İsrail vatandaşlarının güvenliğini feda ediyor"

Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman ise işgal kararının güvenlik kaygılarına ve Gazze'ye saldırıların hedeflerine aykırı olduğunu kaydetti.

Liberman, "7 Ekim başbakanı (Netanyahu), koltuğu uğruna bir kez daha İsrail vatandaşlarının güvenliğini feda ediyor." ifadesini kullandı.

AA

