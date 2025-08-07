İç savaşla boğuşan Sudan'da Faşir şehri de açlık tehlikesiyle karşı karşıya!

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de kuşatma altındaki ailelerin "açlık tehlikesiyle karşı karşıya" olduğu uyarısında bulundu.

WFP'den yapılan yazılı açıklamada, "Faşir'in 12 kilometre uzağında yer alan Zamzam Mülteci Kampı'nda açlığın ilk kez teyit edilmesinin üzerinden bir yıl geçmişken, WFP, eyaletin kuşatma altındaki merkezi Faşir'de kuşatma altında kalan ailelerin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildiriyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Faşir'in insani yardımların erişemeyeceği şekilde izole hale geldiği aktarılan açıklamada, hayatta kalmaya çalışan sivillerin elindeki sınırlı malzemeler dışında hiçbir seçeneği kalmadığı belirtildi.

Açıklamada, WFP'nin 1 yıldan uzun süredir Faşir'e kara yoluyla gıda yardımı ulaştıramadığı, kente giden tüm yolların kapalı olduğu vurgulandı.

Bazı ailelerin hayatta kalabilmek için hayvan yemi ve yiyecek atıklarını tüketmeye başladığı aktarılan açıklamada, şehirden kaçmayı başaran pek çok kişinin ise artan şiddet, yağmalama ve cinsel saldırılara tanıklık ettiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen WFP'nin Doğu ve Güney Afrika Bölge Direktörü Eric Perdison, "Faşir'deki herkes her gün hayatta kalmak için mücadele ediyor." ifadesini kullandı.

Perdison, şunları kaydetti:

"İki yılı aşkın süren savaş nedeniyle halkın dayanma gücü tamamen tükendi. Acil ve sürdürülebilir yardım ulaşmazsa can kayıpları kaçınılmaz olacak. Ticaret yolları ve tedarik hatları kesildi, Faşir'de temel gıda maddelerinin fiyatları fırladı."

Sudan'daki çatışmalar devam ediyor

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük yerinden edilme krizine sebep olan çatışmalar, ülkede altyapı, sağlık, eğitim ve ekonomik alanlarında ciddi yıkıma yol açtı.

Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken, yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçti.

Sudan ordusu, 20 Mayıs'ta, başkent Hartum'un tamamının kontrolünü sağlarken, HDK, ülkenin batısına yönelmişti.

5 eyaletten oluşan Darfur bölgesinin 4'ünü kontrol eden HDK, son eyalet olan Kuzey Darfur'un merkezi Faşir'i 1 yılı aşkın süredir kuşatıyor. Ordu ve müttefik güçler ise şehri savunmaya devam ediyor.